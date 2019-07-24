看好再生能源 友達斥16.5億元擴大投資星耀能源 持股比例維持33%

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (24) 日召開重大訊息說明會表示，看好再生能源未來發展，董事會通過，將依原持股比例，擴大投資星耀能源太陽能電廠業務，這也是星耀成立後首次增資，友達預計以不超過新台幣 16.5 億元，取得不超過 1.65 億股，完成後友達持有星耀能源股權比例，仍維持在 33% 左右。

友達表示，星耀能源為太陽能電廠投資控股公司，與子公司康利投資合計持有 33% 股份，主要負責台灣電廠建置，看好再生能源未來發展，友達與康利投資，將依原持股比例投資不超過 1.65 億股，投資金額不超過 16.5 億元，交易完成後，持股不超過 2.64 億股，投資金額合計不超過 26.4 億元，預計仍維持 33% 持股。

星耀原本資本額為 30 億元，此次預計增資 50 億元，資本額將增加到 80 億元。

星耀能源為 2017 年友達與富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽等金融企業，合計投資 30 億元所共同成立，友達表示，雖然友達並不是最大股東，但看好未來再生能源發展，加上電廠為穩定收益，各合資公司將依原持股比例增資，以擴充星耀能源太陽能電廠業務發展，而從創立至今共計提供併網裝置量約 70mW 的電量，預期未來增資後，加上政府再生能源補助下，提供電量將逐步提升。

友達進一步表示，星耀能源為投資控股公司，部分業務會透過星耀轉給友達旗下的太陽能事業承攬，也有助於友達本身的業務發展。

友達也將於明 (25) 日舉辦線上法說會，市場仍聚焦在面板價格及景氣展望。