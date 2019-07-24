打造5G基地台生態系 工研院攜手聯發科、穩懋等18家廠商

2020 年被市場視為 5G 產品元年，工研院今 (24) 日宣布，將攜手 18 家台廠，包含聯發科 (2454-TW)、穩懋 (3105-TW)、廣達 (2382-TW)、研華 (2395-TW)、中華電 (2412-TW) 等，打造台灣自主的 5G 基地台生態系。

工研院表示，18 家合作廠商涵蓋上下游產業鏈，包含天線廠耀登、譁裕 (3419-TW)，射頻元件 / 模組廠昇達科 (3491-TW)、雷捷、穩懋，手機晶片廠聯發科、網通設備商中磊 (5388-TW)、明泰 (3380-TW)、合勤控 (3704-TW)、盟創、廣達、技嘉 (2376-TW)、研華、凌華 (6166-TW)、立端 (6245-TW)，產品測試商匯宏，以及電信運營商中華電、遠傳 (4904-TW)。

工研院指出，雖然全球 5G 技術標準制定完成後，目前僅有美國、中國、韓國等推出 5G 相關產品，但 2020 年為市場公認的 5G 產品元年，工研院也提早與 18 家廠商合作布局，透過上下游的整合開發，推出 5G 小型基地台 (small cell) ，預計將於年底與國際同步完成商用化互通性測試。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，5G 無線接取網路技術，因具備雲端化、虛擬化特性，電信營運商將能攜手第三方設備供應商，共同推動基地台介面開放及標準化並搶攻市場，而台灣在 5G 技術的領先，不只有聯發科的 5G 手機晶片外，在 5G 小型基地台也相當具有優勢。

闕志克指出，工研院攜手台灣網通及 5G 上下游業者，將可提供 5G 基地台軟硬體的整合解決方案，目前已經帶動小基站、邊緣運算、網路功能虛擬化平台等關鍵產品、模組與相關元件發展，搶攻 2025 年 2510 億美元的 5G 市場商機。

工研院指出，傳統無線接取網路技術因介面封閉，且通訊架構與市場大多被諾基亞、愛立信、思科等國際大型電信設備商所掌控，不過隨著 5G 雲端化、虛擬化，營運商順勢推動開放式、虛擬化之無線接取網路，催生基地台介面開放與標準化之趨勢，有望打破國際品牌大廠寡占壟斷市場的局面。

工研院也表示，將於 7 月 31 日舉辦的 ICT TechDay 年度大會中，展示國內第一套自主研發，具備 Open vRAN 分散式架構 5G NR 非獨立式基地台。