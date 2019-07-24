面板法說友達明打頭陣 聚焦價格等3大重點

面板族群法說起跑，明 (25) 日將由友達 (2409-TW) 率先揭幕，外界關注 3 大重點，包含面板價格是否止跌、客戶需求與營運展望。

面板產業受中國廠商加速擴大產能，及美中貿易戰影響，導致終端消費性需求下滑，客戶庫存上升，造成供需失衡，中國廠商削價競爭也導致面板價格持續跌價，原預期第 2 季面板價格將反彈回穩，但因全球經濟局勢變化，僅 4、5 月電視面板價格小漲回升後再度下跌。

市場研究機構 IHS 資深研究總經理謝勤益日前指出，面板產業短期受美中貿易戰、中國面板廠產能不斷開出、下游整機廠清理庫存需求減緩等因素影響，預估近期大尺寸電視面板價格將持續下滑，但跌幅有望逐步收斂，但到 9 月才有機會受部分下游整機廠重新備貨，讓面板價格止跌，甚至小幅反彈。

面臨產業競爭壓力，部分韓系大廠今年開始大動作調整產品布局，三星日前就宣布有意在 7 月將旗下一座 8.5 代 TFT LCD 面板產線轉為生產 QD-OLED 面板產線，市場預期短線上，台廠友達、群創 (3481-TW) 將受益轉單效應。

不過，觀察韓系廠商第 2 季財報，皆大幅衰退，三星營收 56 兆韓元、年減 4.2%，稅後純益 6.5 兆韓元、年減 56%；LG Display 營收 5.35 兆韓元、年減 5%，稅後虧損 5500 億韓元，虧損持續擴大。

友達董事長彭双浪日前股東會時表示，下半年需求通常比上半年好，只是受大環境、美中貿易戰訂單能見度變短，考驗產銷管理能力，但旺季會有多旺還要觀察，在協議、關稅問題解決之前，客戶都還是急單為主，而急單主要在 IT、車用產品、工控醫療需求則相對穩定，不過，產業正面臨新一波淘汰賽，包含華映、日本 JDI 都面臨困境，未來面板公司將被重新定義。

明 (25) 日友達法說，市場將主要關注全球面板價格市況，其他包含面板供過於求狀況是否解決、整體產線稼動率、以及對本季及下半年營運展望，預料也將是法說焦點。