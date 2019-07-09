〈面板產業拚加值〉結合AI、IoT科技 友達總座估2030年產值將達2兆元

友達 (2409-TW) 董座蔡國新今 (9) 日出席「顯示科技全球市場發展策略與挑戰」會議表示，顯示器將成為未來智慧生活的重要媒介，若將 AI、IoT 等科技能量與顯示面板結合，將能創造產業發展的機會，從消費性電子產品轉向商用、應用產品高科技，預估 2030 年，相關產業的產值將發展到 2 兆元。

蔡國新表示，雖然現階段市場對顯示面板不具信心，常聽到產業供過於求、中國廠商新產能開出等問題，但面板不只是四四方方的一塊面板，如何透過技術創新、整合科技讓價值提升，才是未來發展關鍵，相信面板產業還有很大發展空間。

蔡國新表示，台灣科技產業發展從 30、40 年前開始，建立第一座新竹科技園區後，直到 1996-1998 年開始蓬勃發展，台灣也是全球唯一一個地方，在短短 300 公里內有 4 大科技園區，有很多人才、穩定性高，同時對於智慧財產的高度重視。

蔡國新表示，隨著產業持續發展，技術不斷更迭，但包括 LCD、OLED、Micro LED，不同技術在不同顯示應用場域中，一定能找到定位，而台灣具備新一代 Micro LED 技術上中下游優勢，從前段晶圓製造、中段劑量移轉、驅動 IC、組裝到後端應用，相關供應鏈非常完整。

隨著 AI、AIoT 持續發展，蔡國新表示，各項產品、裝置之間的連結將越來愈深、速度也越來越快，將創造很多新商機，包含發展智慧移動、智慧育樂、智慧零售、智慧醫療，而這一系列的軟硬整合，將能創造更高的價值、商業型態及使用者體驗，預估相關產品的產值可望從 2017 年的 1.4 兆產值，到 2030 年達到 2 兆元產值。