【華冠投顧】盤後分析：關前震盪 個股表現

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

台股昨天高點來到 10994，面臨到 11000 的整數心理關卡以及前高套牢區，最終僅小漲 2 點。今天走勢大致與昨日雷同，盤中高點來到 10976，而終場則小跌 11 點，亦收在平盤附近。

美股表現強勁，費半甚至連兩日改寫波段新高，再加上目前高達 70 萬的的空單不退，台股即使上不去但也下不來。而且再一週左右就是聯準會利率決策會議，降息不確定性的干擾會越來越明顯，研判台股接下來仍會維持關前震盪、個股表現的態勢。

【操作策略】

如我 6 月中預告，本月開始中小型電子股會落後補漲，所以即使生技股在休息，但上櫃指數在電子股領軍下仍改寫收盤價新高。不過 142~144 為頭部套牢區，所以漲多的個股隨時要小心獲利了結賣壓，強勢股可以 5 日線為依歸，若失守 5 日線且 5 日線下彎，要見好就收獲利入袋。

6 月初點名的明星產業~ 散熱模組，繼 6 月飆漲後我也預告 7 月會再漲，因為正式步入旺季，果然今天超眾 (6230) 和奇鋐 (3017) 再創新高，波段分別大漲 5 成和 4 成。

至於下一個可以留意的明星產業，是同樣進入旺季而且第四季會更旺的 ASIC(特殊應用晶片)，其中 7 月初資料提供的智原 (3035) 今天放量漲停創新高，同族群另外兩檔也同樣跟進大漲。該族群 3 檔個股比較表會在今天節目當中分享，投資朋友可以上 YOUTUBE 觀看或是直接加入 Line@。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。