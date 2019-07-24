台股盤後－「萬一」近關情怯 後續看鴻海、塑化股臉色

台股今 (24) 日開高，不過大盤挑戰「萬一」大關，仍近關情怯，在傳產、金融股壓盤下，加權指數翻黑震盪，終場下跌 11.5 點，收在 10935.76 點，所有短期均線依然有守，成交值微幅擴大至 1319 億元；明天看鴻海除息、台塑化發放股息所帶來的行情表現。

台股三王全數收紅，台積電在股價站上所有均線後，近兩日陷入高檔整理的小漲小跌狹幅盤整態勢，最後一盤在多單敲進下，收漲 0.38%，收在 265 元；大立光整場穩步紅盤，終場上漲 30 元，收在 4255 元；鴻海終場小漲 0.4 元、0.49%，收在 81.3 元。

鴻海明將除息 4 元，以今日收盤價計算，股息殖利率達 4.92%，外資匯豐、摩根大通持續喊買，鴻海明日除息行情是否能接棒，備受關注。

德儀財報表現亮麗，激勵概念股也搶搶滾，智原亮燈漲停作收，鈺創、通嘉、矽統、欣銓都走揚。半導體中的矽晶圓族群也躍升盤面焦點，嘉晶拉漲停板，台勝科、昇陽半大漲逾 4%，環球晶、合晶也都收紅。

不過，傳產、金融卻成為絆腳石，尤其水泥、航運、塑化類股，今日除息的亞泥下挫逾 2%，呈現貼息走勢，台泥也是同步走弱；而塑化部分，台塑四寶同步走弱，台塑跌超過 2% 最弱勢，但台塑化明天將發放 457 億元現金股利，將挹注資金活水，是否可為台塑四寶帶來不一樣的行情，值得留意。

金融部分，也是跌多漲少，盤面上僅華南金、兆豐金、新光金、彰銀逆勢收紅，元大金、玉山金、國票金、第一金、合庫金收平，其餘都下跌，也讓金融指數一舉跌破所有短期均線。

整體來說，台股連日挑戰「萬一」都失利，但是美國 Fed 月底預期將會降息，資金行情可望持續，法人認為，台股短線偏多格局不變，明天台塑化將發放 457 億元現金股利，鴻海又將除息，資金活水與除息行情是否可帶動再戰「萬一」值得期待。