【日盛投顧】5日線不破仍有機會創反彈高

◆盤勢分析

1. 大盤自 11,097 點修正至 10,227 點，回檔 870 點，自 10,227 點反彈起算，前波回檔 870 點的反彈係數 0.5、0.618、0.8 所計算的滿足點分別為 10,662、10,765 及 10,923 點，07/23 高點 10,994 點已接近反彈係數 0.9 的位置。週三台股開平高震盪走低，最高點 10,976 點未創反彈高，最低點 10,912 點守穩 5 日線（10,900 點）、10 日線（10,876 點）、月線（10,829 點）、季線（10,674 點）、半年線（10,569 點）及年線（10,393 點），終場指數下跌 11.50 點，跌幅 0.11%，收在 10,935.76 點，成交金額為 1,324.02 億元，大於 5 日均量（1,216 億元）及 20 日均量（1,148 億元）。三大法人合計賣超 2.43 億元：外資買超 10.15 億元、投信買超 2.07 億元、自營商賣超 14.64 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為月線 (約在 10,830 點) 附近，壓力為 11,100 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（78）位處超買區附近，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.58%，收在 142.89 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線 (約在 140 點) 附近，壓力為 145 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（79）位處超買區附近，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 PA、矽晶圓、遊戲、IC 設計、軟體、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸、車用等。



半導體、5G、PCB、設備、LED、生技、運動風為短線盤面主流

1. 半導體：2449 京元電受惠 5G 產品拉貨，3289 宜特、3587 閎康檢測業務搶手，3707 漢磊可望搶食氮化鎵商機，3374 精材受惠屏下指紋滲透率提高，IC 設計為半導體的指標次族群，領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6533 晶心科、6415 矽力 - KY、3035 智原、5269 祥碩、8081 致新、3443 創意、6679 鈺太、2401 凌陽等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力，2344 華邦電、2408 南亞科、2337 旺宏、8299 群聯、6239 力成將因記憶體供給控制而回溫。矽晶圓近期走強，指標可觀察 6188 環球晶及 6182 合晶等。

2.5G：2330 台積電捎來 5G 進度優於預期的利多，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威、3234 光環等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運將自下半年起回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

3.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠， 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，6552 易華電受惠 COF 需求成長。

4. 設備：半導體及 PCB 擴廠需求帶動 6196 帆宣、3563 牧德等業績成長可期。

5.LED：MicroLED 及 MiniLED 將成下世代顯示器熱門技術，3527 聚積、2448 晶電有機會搶得先機。