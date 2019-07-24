兒童夏令營也可學理財 桌遊玩石油黃金交易、智能投資全球ETF

各銀行兒童理財營開跑！元大銀、台北富邦銀行陸續登場，其中，元大銀行以桌遊方式教小朋友們可就石油、黃金等商品進行買賣；而國內歷史最悠久的台北富邦銀行「小富翁理財營」，首度納入人氣智能理財平台「奈米投」，讓每位學員體驗全球 ETF 智能理財；各銀行主打各式各樣多元化的理財課程搶客，接下來還有聯邦銀行、國泰世華銀行理財營登場。

台北富邦銀行主辦的「小富翁理財營」今年邁入第 22 屆，開辦迄今年年爆滿，已培育近 6000 名學員，是國內歷史最悠久且最具口碑的兒童理財教育營隊。北富銀個人金融總處長郭倍廷表示，小富翁理財營去年率先引進智能理財課程，今年內容再升級，模擬智能理財平台「奈米投」的投資情境，以國際級的理財思維，透過簡易問答、趣味遊戲，引導小朋友瞭解如何運用智能理財平台累積財富。

除了智能理財，小富翁理財營設計了「行動支付 e 生活」、「我的手機就是銀行」等課程，讓小朋友在有趣的互動中，學習如何用手機轉帳、付款、投資理財等，為無現金的行動支付時代做好準備；不同以往，今年富邦行動銀行多了「邦你記」、「邦你存」二個獨有的功能，小朋友透過課堂練習記錄每日支出、設定儲蓄目標，從實作中培養理財的好習慣。

此外，深受小朋友喜愛的「小小行員體驗」課程，首場在 e 家人分行舉行，小朋友化身迎賓接待、臨櫃人員或客戶，演練存 / 提款、兌換外幣等各式交易。

北富銀亦規劃了「小富翁理財套餐自由選」方案，即日起至 9 月底，凡開立小富翁帳戶，可自由搭配「數位小富翁」、「國際小富翁」、「投資小富翁」理財套餐，各自享有台幣活儲利率加碼 0.3%、臨櫃辦理美元定存 3 個月期 3%、臨櫃申購定期 (不) 定額基金享手續費 1 折及單筆基金享手續費 4 折的優惠，鼓勵家長及早為孩子開戶，讓孩子從做中學，培養正確的理財觀。

元大銀行「元氣寶貝兒童理財營」。(圖：元大銀行提供)

而元大銀行的理財營則是以桌遊方式於課程中呈現，小孩可就石油、黃金等商品進行買賣，對於看好的商品還可進行加碼，但投資也有風險，例如一個沙烏地阿拉伯決定石油增產的突發事件，可能瞬間讓手中擁有石油商品小孩的資產所剩無幾。希望小孩透過桌遊課程，實際感受及學習理財能力及團隊合作精神。

元大銀行建議，父母幫孩子開立獨立帳戶，及早養成儲蓄的好習慣，孩子累積足夠的財經知識後，可鼓勵孩子運用存款進行投資理財。此外，幫孩子開立帳戶，也能達到節稅功效的好處，如每年提撥固定金額到孩子帳戶中，只要累計贈與金額合計不超過新臺幣 220 萬元，免課徵贈與稅。

緊接著還有聯邦銀行，將首次結合 AI 機器人瞭解理財知識，更推出闖關任務「實境理財解謎遊戲」課程；國泰世華銀行則以英國 BBC 開發最夯口袋微電腦程式教材，今年特別設計「數位創客」體驗課程，培養「學習力、邏輯力、創造力」；各銀行都透過許多趣味多元的課程內容，期盼讓小朋友提早規劃自己的財務，擁有健康正確的理財觀念。