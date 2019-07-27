台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

文 / 黃亞琪

從寧靜的台 3 線往北走進城市，從蜿蜒的山路邁進觀光客多到不行的台北永康街。如果說台 3 線是東方美人茶產地一級戰區，平均 100 公尺可看見一家茶行、茶園；那麼永康街除了芒果冰外，最多的也是茶。在隔壁巷弄麗水街，隱身一家店面，招牌上寫著大大的「東方美人茶」五個楷體字，店名「大自在空間」則小小地落在一旁，創辦人是兩位原本從事科技業、35 歲不到就想「退休」，對茶葉可說是門外漢的鄧啟民和徐友富。

「他幫助茶農很多。」走在桃竹苗東方美人茶園，從資深茶人姜肇宣、今年特等獎得主楊瑞隆，到桃園龍潭青農廖俊融，不約而同如此形容，也顯現出大自在空間一年花費約 5000 萬元買下東方美人茶的大手筆，是台灣最大買家，而且一收藏就是 10 年。行家透露，想找東方美人上等好茶一定要認識他，如日盛金控前董事長陳國和、知名茶行王德傳，都是他的客戶；遑論還有遠從日本、韓國和中國上門的找茶者。

起點：從零切入「軟」產業

一個月花 20 天，勤跑農家搏感情

同是 1973 年次的兩人，在當兵時建立起革命情感，徐友富就讀台北科技大學（前身為台北工專）機械工程系、鄧啟民是交通大學管理科學研究所高材生，一出社會乘搭著台灣科技業起飛的經濟紅利，30 歲出頭就累積上億身家。生命的無常，改變他們的日常，「家人癌症驟逝，決定往『軟』一點的產業發展。」兩人異口同聲說。相較在快閃記憶體世界分秒間決定價格廝殺的高壓，兩個人決定從原鄉新竹最知名的東方美人茶為再出發的起點。

原本想調整人生步伐所做的改變，卻發現並非是一條好走的路，兩個門外漢要打進這個小圈子，並不容易。

不懂茶，只好從買茶開始，10 年前投入這個產業時，他們的想法很簡單也長遠：就是買好茶。奇貨可居，買的就是一種未來性，至少有一棟四層樓、近兩百坪透天厝專門用來存茶，「已不夠放，最近要換地方。」鄧啟民說。

前幾年花錢繳學費，直到 2013 年是轉捩點。「前三年，我也不懂。」徐友富說得直白，當時他喝到也是特等獎常勝軍楊瑞隆製作的茶，一飲驚人，留在味覺記憶中的這杯茶，「自此轉入優等茶行列。」他回憶。現在，他們收購的茶從特等到最後的一花都有。

來源：《今周刊》 1179 期

更多精彩內容請至 《今周刊》