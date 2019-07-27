素還真成為Netflix熱搜第一 看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

文 / 陳亭均

「一口說出千古事，十指弄成百萬兵」是布袋戲的野台傳統，然而作為一家上櫃公司，需要更現代化的營運思惟。

霹靂即將從董事長黃強華手中，傳給五代傳人黃亮勛、黃政嘉兄妹，他們心裡已畫好了未來發展的藍圖。

霹靂國際多媒體董事長黃強華常自比三國梟雄曹操，他清楚，亂世拚的就是實力，不進則退；沒有野心，企業就沒了頑強生存的本錢。

五年前霹靂上櫃，這家公司就開始朝著黃強華夢想中的「東方迪士尼」目標高歌猛進，黃強華的一對兒女黃亮勛、黃政嘉更逐漸接下老爸的野望，一步步準備讓「布袋戲」和這家公司換面轉骨，打造他們的「霹靂宇宙」。

今年霹靂在影視產業界又投下一顆震撼彈，耗資 2.5 億元打造的劇集《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，首次與國際影音串流平台 Netflix 合作，從 7 月 12 日開始，同時在超過一百九十國上映。而且，《刀說異數》甫上架，就衝上了 Netflix 熱搜榜榜首，繼 2016 年、17 年於日本走紅的《東離劍遊紀》系列之後，「霹靂」繼續在「世界盃」敲響了鼓鑼。

現任霹靂副總經理的黃亮勛及品牌總監的黃政嘉，是促成霹靂走向世界的重要推手。他們雙雙坐在董事長室的沙發上，後頭擺了一尊《刀說異數》裡的素還真紫衣戲偶，戲偶睜著長睫毛的眼睛，像在盯著這家企業的未來兩位接班人。

「和 Netflix 合作，有我們的目的，現在還不確定能不能達到，但這就是個起頭。」媒體常用「台灣之光」來形容這個勇闖世界、結盟國際平台的「布袋戲公司」，但黃亮勛顯然沒有被沖昏腦袋。他清楚，商業市場的邏輯總是禍福相倚，霹靂這家 1992 年成立的公司，必須衝刺，更必須逐漸調整公司體質，讓它成為真正的「現代化企業」，適應當代影視市場的環境。

「Netflix 布局全球市場的主要策略，就是要在各地推出『在地化內容』，他們和我們合作的目的，就是想獲取更多台灣用戶。」黃亮勛說，「但對我們來說，我們想要藉著 Netflix 將內容推向全世界。」「在地化」、「全球化」二者在《刀說異數》的例子中並不衝突，霹靂前兩年藉著《東離劍遊紀》開拓了日本市場，《刀說異數》如今放眼更大的國際，將經典劇集泡到新藍海裡試水溫，劇集因此可能觸及 Netflix 遍及全球的客戶，為霹靂開發新粉絲。

不過，將霹靂的內容推向國際市場，只是黃家和 Netflix 合作的第一個目的。對黃亮勛、黃政嘉來說，和 Netflix 合作像是「外功」，如何改造公司體質，將組織邏輯打造成現代企業的模式，更是他們未來永續經營的「內功修行」。

「我們與 Netflix 在正式合作之前，溝通了一年左右。我們遇到了一個難題，就是 Netflix 從來沒買過一個『毫無數據』的片子。嚴格來說，單就點擊率來講，霹靂的數據不夠亮眼，比起其他真人劇，會有落差。」黃政嘉說，雖然最後 Netflix 看中「在地內容」選擇與霹靂合作，但這道難題，已經透露出霹靂的經營思惟有重新改造的必要。

來源：《今周刊》 1179 期

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