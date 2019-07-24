星宇飛航員團隊陸續到位 逾10位機長報到

星宇航空今 (24) 日宣布第二梯培訓飛航員正式成軍，而首梯培訓飛航員也已赴美受訓超過 4 個月，預計可在明年 8 月以副機師身分上線，星宇強調，飛航員團隊逐步到位，目前已有逾 10 位機長報到。

星宇說明，於去年底展開第二梯培訓飛航員招募，獲選的 14 名學員於近日參與職前說明會，已取得星宇航空培訓飛航員資格，預定在 10 月前往美國進行為期 1 年的飛航訓練，未來在完成飛航訓練後將取得商用飛行執照 (CPL)，返台後再進行為期半年的機型轉換訓練，通過航路考驗即可簽約成為星宇航空副機師。

同時，星宇航空首梯培訓飛航員已赴美受訓超過 4 個月，按進度執行首次單飛任務，可望在 8 月底前達成考取私人飛行執照 (PPL) 慕義胞，待取得 CPL 且返台完成機型轉換訓練後，預計可在明年 8 月以副機師身分上線。

星宇航空 10 架 A321neo 將在 10 月底開始陸續交機，明年底開始更將引進 5 架 A350-900 和 12 架 A350-1000 廣體機，其中，A321neo 和 A350-1000 皆是國內首次導入的最新機型。

星宇航董事長張國煒強調，將不斷培養並延攬優秀的飛航人才加入新世代機隊，為全球旅客帶來講究品質及安全的飛航服務。