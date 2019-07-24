盤前財經大事搶先讀2019年7月24日

今日操盤前瞻

法說會：聯電、牧德

除權息：亞泥、中化生、佳世達、台灣高鐵、鴻碩、競國、大樹、阿瘦等

美企申請華為供貨豁免 美商務長：數週內作出裁決

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週二 (23 日) 表示，為了恢復向華為銷售，華為的美國供應商已申請禁令豁免許可，美國商務部需數週的時間，作出最終裁決。閱讀全文...

不是北京！彭博爆料：下週美中面對面談判「上海」登場

《彭博社》週二 (23 日) 報導，美中新一輪面對面談判將在下週一至週三於上海登場，而非先前傳出的北京。據報導，在上海舉行會議將涉及對問題的廣泛討論，但預計不會有重大貿易突破。閱讀全文...

〈分析〉台灣、南韓出口訂單重傷 電子業成貿易戰主戰場？

經濟部統計處週一 (22 日) 公布數據顯示，台灣 6 月出口訂單出現連續第 8 個月負成長。受美中貿易紛爭的影響，台灣的情況並不孤單，鄰國南韓同日公布的出口數據，更見兩位數字的衰退，顯示了亞洲出口型貿易的全面受壓。閱讀全文...

南山人壽失誤 理賠金「多一個 0」 金管會要求第三方機構查核

南山人壽日前發生 key 錯理賠金，導致理賠金額竟然「多一個 0」的烏龍案，金管會昨 (23) 日表示，按照公司通報情形，主要是人為作業疏失，與電腦系統無關，不過還是會請第三方認證機構來查核驗證。閱讀全文...

〈星展投資展望〉下半年經濟將有暖意 台灣可望擠進四小龍第二名

星展銀行資深經濟學家馬鐵英表示，台灣下半年經濟是「涼意不散，何處取暖」，在服務業回穩、出口轉單、投資回留與新南向投資成長等四大亮點支撐下，台灣今年在四小龍中躍居第二名。閱讀全文...