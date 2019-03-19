〈星宇買空巴〉張國煒：時間帶永遠是問題 但不是死棋 最快年底開賣機票

星宇航空今 (19) 日正式宣布，向空巴買下 5 架 A350-900 和 12 架 A350-1000，董事長張國煒也表示，預計最快 11-12 月可拿到營運許可證、1 月底開航，至於航班的時間帶，他直言，「時間帶永遠是個問題，也永遠不會是死棋」；他也直言，機場管理還有再改善的空間。

張國煒直言，機場管理其實可以再改善，讓一個民間機構管理航站裡面沒問題，但航站外的塔台和跑道管理，應該讓民航局去做，「不是說桃機公司管理不好，是專業上的問題」，若能透過機坪管理業務調整、新的機坪建設出來，航管上的調配優化，其實時間帶都還有調整的空間。

張國煒強調，經營航空業，時間帶永遠都會是個問題，但也永遠不會是死棋。

他甚至維持以往辛辣發言說，「台灣人就是公務員心態，以為飛機起降間隔拉的越長就不會出事，這是因噎廢食的作法，國際上有許多繁忙機場例如倫敦希斯洛機場，一分鐘也降好幾班，但人家就做得很好，台灣不能一成不變、什麼都沒辦法，最後就變成大家講的鬼島」，「有人講出真話，台灣才能進步」。

另一方面，張國煒指出，由於拿到許可證到賣票，是很短的時間，呼籲粉絲多多支持，星宇航空也會快速將飛航網絡籌建出來，「我知道國內其他同業會想辦法把我踩在地上」。