星宇航空再徵才逾300人 月薪上看45K

星宇航空今 (16) 日宣布，下半年將再釋出 300 個職缺，本次招募的各項職務起薪依工作內容和求職者個人經歷，平均為 35000 元至 45000 元，履歷篩選和面試預計於 5 月初展開。

星宇強調，不同於以往多需求具相關背景、經驗，本次因應各項前期作業及軟硬體設備皆陸續到位，超過半數職缺歡迎大學畢業或剛退伍的社會新鮮人踴躍報名。

其中，星宇本次開出的地勤職缺中，針對客服中心、機場運務和航勤作業員等第一線單位首次大批釋出職缺，預計將招募超過 100 人。

目前星宇員工人數已逾 460 人，5 月初將突破 500 人，預計明年首航時將可有約 1000 名員工。

日前星宇航空董事長張國煒已表態，最快年底開賣機票，初步先飛東南亞、東北亞航點，長程則瞄準北美線布局。

而星宇航空營運初期機隊陣容已配置完成，10 架窄體客機 A321neo 將在 10 月開始交機；同時，為配合 2022 年開航北美的計畫，已向法國空中巴士訂購 5 架 A350-900，預計於 2021 年底開始交機，12 架 A350-1000 則計畫在 2022 年第 3 季開始引進，合計至 2024 年底前，機隊規模將達 27 架。