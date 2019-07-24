

◆盤勢分析

1.CNBC 週二報導，美中新一輪貿易談判將於下週開始，彭博社報導，美中之間的面對面談判將於下週一至週三展開，美國代表團將由貿易代表萊特海澤領軍。由於新配方飲料成功，可口可樂最新財報優於預期，激勵其股價大漲 6.07%，目前有超過 18% 的標普 500 指數成分股企業報告第二季財報。在這些公司中，逾 78% 的公司盈利優於預期。FactSet 預期企業盈利將下降 3%。《華爾街日報》週二盤後報導，美國司法部正在對臉書、Alphabet 子公司 Google、蘋果與亞馬遜進行反壟斷調查，觸發這四檔科技股盤後股價應聲下挫。週二美股上漲，漲幅介於 0.58 至 1.23％，美股四大指數短期高檔盤堅。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2)均線：支撐為月線 (約在 10,820 點) 附近，壓力為 11,100 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線 (約在 140 點) 附近，壓力為 145 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值大於 50，短線偏多震盪。近期法人著墨較深的族群包括 PA、矽晶圓、遊戲、IC 設計、軟體、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸、車用等。

5. 外媒引述消息報導，蘋果最快在未來 1 周內宣布收購英特爾智慧型手機數據機晶片事業，估計收購總價在 10 億美元以上。此舉將讓蘋果取得英特爾數據機晶片技術與工程團隊，加速蘋果發展 5G 手機。

6. 矽智財（IP）廠 M31（6643）上半年業績創歷史同期新高，法人認為，該公司第 3 季業績將持續增溫，而整體下半年的營運表現也將優於上半年，全年業績看增二成以上，邁向賺一個股本的目標。

7.2395 研華今年受惠北美及新興市場成長動能強勁，以及併購效應助威，業績逐季向上，6 月、第 2 季營收分別達 46.69 億元、139.76 億元，皆創歷史新高，公司將於 8 月 7 日舉辦法說會，公布上半年財務數字。

8.IC 設計服務廠智原（3035）23 日召開法人說明會，第二季歸屬母公司稅後淨利 0.56 億元，每股淨利 0.22 元符合預期。智原看好下半年營運，受惠於 2018 年以來的委託設計（NRE）接案在第三季開始轉成特殊應用晶片（ASIC）量產，單季營收有機會超過 2018 年同期季增率表現；法人推估智原第三季營收可望較上季成長達三成幅度，ASIC 營收占比提高雖壓抑毛利率表現，但仍可維持 50％的高水準。

