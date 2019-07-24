台股盤前—大盤格局偏多 震盪向上挑戰「萬一」關卡

台股昨 (23) 日一度上攻至 10994 點，但「萬一」關卡前近關情却而拉回，終場上漲 2.73 點，以 10947.26 點作收，成交值 1263.25 億元。法人指出，美股周二強漲收紅，且美企財報表現可望優預期，加上台股呈現多頭排列情況，大盤可望震盪向上，蓄勢挑戰 11000 點，惟須留意獲利了結賣壓。

美國總統川普 22 日在白宮會晤英特爾等 7 家美國科技公司執行長時承諾，將迅速處理美企供貨華為的申請，並「及時」做出決定。川普此舉朝鬆綁華為銷售禁令又跨出一步，有助華為產品出貨，台積電、大立光、聯詠等供應鏈受惠大。

鴻海將在 25 日除息，每股配息 4 元，外資滙豐、摩根大通證券看好鴻海進入旺季，業績持續提升，雙雙重申「買進」評等，且分別給出 110 元、100 元的「三位數」目標價，看好有望填息、又賺價差。

蘋果傳出評估買下英特爾智慧手機數據機晶片業務，法人認為，若成局除將牽動蘋果、英特爾與高通的相關布局與產品版圖，對聯發科也是一大壓力，未來搶吃蘋單的機率，恐將隨著蘋果自製晶片而落空。

東元集團投資 1200 萬美元在越南美福工業區的新廠落成，新建智能自動馬達產線，昨正式啟用。東元董事長邱純枝表示，越南將扮演東元集團在東南亞的重要基地，與台灣、中國大陸並列為小馬達生產鐵三角，更可在美中貿易戰時，成為美國市場主要供應地。

法人指出，美股進入超級財報周，美企財報表現可望優預期，加上台股呈現多頭排列情況，可望向上挑戰 11000 點，雖然大盤結構仍正向偏多，但高點後可能遭逢獲利了結賣壓，短線可留意 5G 概念股、具生技月題材的生技股。

