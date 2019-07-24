第二個浦東 上海自貿新片區即將上路

中國國務院總理李克強上任 6 年來五度前往上海自貿試驗區考察。昨 (23) 日他針對今年計劃增設的上海自貿試驗區「新片區」強調，該區是吸取過去五年自貿區的經驗而設的，未來要比造國際最強自貿區的水準，實施更開放的制度。

上海市市長應勇表示，「新片區」規劃到 2035 年，該區域內生產總值將超過人民幣 1 兆元，相當於再催生出一個浦東新區。

此外，與既有的自貿試驗區不同，增設的「新片區」，不光是將上海自貿區空間擴大，也不是只有自貿區政策的平行移轉，而是要在更廣泛領域、更高層次、以更大力道推動改革開放，實施制度創新。

根據相關人士透露，上海自貿試驗區「新片區」距離最終揭曉只差臨門一腳。

上海自貿試驗區「新片區」，是中國國家主席習近平 2018 年 11 月在第一屆中國國際進口博覽會上交給上海的三大任務之一。

圖: 中國中泰證券

「新片區」主要設在上海臨港，定位是建設更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區，目標是與新加坡、巴拿馬、美國、杜拜等 4 個自由貿易區相匹敵。

「新片區」有四個方面值得期待：貿易升級、金融開放、市場要素樞紐、新興產業的試點。

貿易升級：貿易升級是指在原有功能上加速推動轉口貿易、離岸貿易、數位貿易的發展。

金融開放：金融開放一直是上海自貿區成立的重要任務之一，如對照國際通行規則展開跨境貿易，增強自由貿易帳戶功能，並為建設金融科技中心、全球資產管理中心、全球人民幣支付清算中心、國際保險中心等規劃進行前置研究和準備工作。

市場要素樞紐：「樞紐」不只局限於地理上的交通樞紐，同時還有各層面的服務領域，如金融、科技等等「樞紐」，建設出高效優質的經濟服務平台。

新興產業試點：引進新一代資訊技術、半導體、核電、AI、機器人、新材料、航太航空等新興產業，並開放自由競爭，吸引國際人才匯聚。

