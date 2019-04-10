〈分析〉中國新自貿區落腳江蘇？長三角實力更上層樓

上海市發改委副主任朱民透露，長三角區域內將誕生新的自貿區，此外他還指出上海自貿區和長三角區域內其他自貿區之間的關係與任務。

上海自貿區下一階段將聚焦更高品質的「三區一堡」建設，將以 IC 產業、智慧製造、生物醫藥、航空航天、新材料等產業作為載體進行改革創新。

新的自貿區將落腳何處？

根據公開資料顯示，長三角區域內三省一市中的上海、浙江與安徽 (申請中) 都已建立自由貿易試驗區，只有江蘇省還尚未提出自貿區申請。

因此，業內人士預估若長三角區域內要再誕生一個自貿區，極有可能會落腳江蘇省，且主要將包括蘇州工業園區等地方。

若未來蘇州有機會成為新的自貿區，依照上海自貿區演變至今所帶動的相關類股來看，商業貿易、交通運輸、房地產、汽車、非銀行金融等類股將最受惠。

以上海為核心的長三角地區

長三角涵蓋上海、江蘇、浙江、安徽，形成「一市三省」的格局，該區面積 35.44 萬平方公里，人口數量逾 1.5 億人，區域內 GDP 達人民幣 20 兆元，占全中國約 25%。

圖: 新華社

該區域以上海為經濟核心，向四周擴展，並串聯起區域內各產業，發揮各省所長。因此，在上海的帶領之下，長三角地區已經成為中國經濟最具活力、開放程度最高的地區。

此外，中國政府許多對外開放的政策都以上海為第一優先考量，不論是自貿區、自貿港、科創板的設立，上海均拔得頭籌。

該區域經濟的演變，也配合著上海，由過去第二級製造業為主的經濟活動，逐步朝向高附加價值的服務業發展。根據中國社科院資料顯示，2004～2010 年， 長三角整體的產業結構相似度係數均值來到 0.79，目前已逾 0.8 以上。

圖: wind

在中國政府政策支持之下，該區域仍持續不斷創新發展，包含特斯拉在上海興建電動車工廠，帶起電動車產業鏈，及去年下半年長三角九城市（上海松江，浙江杭州、嘉興、湖州、金華，江蘇蘇州，安徽合肥、宣城、蕪湖）共同簽署 G60 科創走廊科技合作框架協議，顯示出長三角未來將成為科技人才培育及發展的決心。

此外，配合科創板將在上海證交所推出，更能鼓勵相關企業集聚長三角，形成完整的新創產業鏈。