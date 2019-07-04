12個自貿區都有獎 李克強：支持自貿區自主開放

中國國務院總理李克強昨 (3) 日主持中國國務院常務會議中表示，支持自貿試驗區在改革開放方面能做到更多領域及政策先行先試；加強跨境電商等新型態產業的刺激政策，並適應產業革命新趨勢推動外貿模式創新。

李克強指出，要立足改革開放和高品質發展要求，強調在制度上要創新，支持自貿試驗區進一步自主開放、持續開放、擴大開放上邁出新步伐，尋找更多可複製，可推廣的經驗。

此外，李克強強調，要推動下放自貿試驗區的管理權限，特別是投資審核、市場准入等權限。並做好 2019 年版自貿試驗區外商投資准入負面清單，加速調整改善相關法規。

同時在自貿試驗區進行強化競爭政策試點，營造公平競爭的市場環境，研究在自貿試驗區進一步放寬市場准入，特別是服務業開放的政策，使區域內的企業深化參與國際競爭，吸收並積累市場競爭經驗。

外資在中國經濟發展中具有不可替代的重要作用，在吸引外資投資力道與提升中國企業營運水平方面，自貿區一直扮演著重要力量。

在現在全球化的新時代，要吸引外資的最有效政策就是擴大開放、創造公平競爭環境，並強化中國國內的投資環境，為在中國的外商企業提供更大的市場空間。而透過自貿區的建設，外資不僅能在中國投資，更可享受到中國市場帶來的發展機會。

目前中國共有 12 個自貿區，其中上海是以領頭羊的角色，帶領各自貿區發展。中國有許多創新的變化都是以上海自貿區率先進行，最受矚目的就是科創板的創立與特斯拉在上海設立「獨資」的超級工廠。而特斯拉的「獨資」更創下中國汽車產業中的首例。

