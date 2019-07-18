因實施掠奪性定價 歐盟裁處對高通罰款2.42億歐元

歐盟週四以違反反托拉斯法為由，對美國晶片大廠高通 (Qualcomm) 裁處 2.42 億歐元 (2.71 億美元) 罰款，使得此一在亞洲與美洲大打競爭戰的科技大廠再度受創。

2018 年 1 月，布魯塞爾當局曾對高通祭出 9.97 億歐元罰款，這是當局對該公司第二度祭出的高額罰款。

歐盟在發布的聲明中說：「我們的調查發現，由 2009 年中至 2011 年中，高通透過執行掠奪性定價，濫用其市場主導地位。」

「 在這次歐盟案件中的晶片，是行動裝置用於與網際網路連結的關鍵零組件，」歐盟反托拉斯專員 Margrethe Vestager 在發布的聲明中說道。

她並說：「高通以低於成本的價格，出售這些產品予主要客戶，目標在清除競爭者，」

歐盟說，高通出售晶片組予中國大廠華為與中興通訊 -- 高通的戰略性客戶，目標在清除 Icera，即當時高通的主要對手。

美國科技公司 Nvidia 於 2011 年 5 月併購了 Icera，但因擔心遭到歐盟調查，於 2015 年決議清算了該業務 。

美國法院於 5 月裁決，高通公司破壞了競爭，必須重新協商價格協定，此一案件對智慧型手機市場，影響重大。

歐盟競爭執法官員有權對違法企業，裁處其全球銷售額 10% 的罰款。2018 年，高通的全球銷售額為 227.3 億美元。