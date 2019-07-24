麥格理看好Spotify：廣告收入將成為主力來源

週二 (23 日) 在麥格理分析師 Giasone Salati 給出將「超出大盤」的表現評價後，全球最夯的音樂串流平台 Spotify(SPOT-US) 股價上升超過 1%。

「一旦公司規模擴大，我們相信 Spotify 在打造客製化內容方面的努力，將能使廣告收入成為該公司增長的有力來源，毛利率將可能更高」Salati 表示。

SPOTIFY 股價走勢 (圖片: Investing)

該分析師將 Spotify 每股目標價訂在優於市場預期的 200 美元，遠超過其週一收盤價 148.06 美元，高於 FactSet 的平均 164 美元，為華爾街最高。

Salati 表示：「Spotify 具有獨特的優勢，隨著時間的推移，可以成為全球主導者」

截至週一收盤，Spotify 今年上漲了 29%，儘管 6 月份因為 Evercore ISI 下調其評級股價有所放緩。

Salati 於週二 (23 日) 表示：「我們希望音頻內容，如音樂、劇本和非劇本節目，以及廣播、下載等與串流影音媒體結合的應用，將比目前更受歡迎」

Salati 認為投資人過度關注付費用戶數量的增寡。他認為 Spotify 全球業務擴展和有效的定向廣告，將能推動年度收入成長達 30%，超過他和市場目前的目標 20%。

Spotify 計劃在於 7 月 31 日公佈第二季度財報，華爾街預期該公司將出現每股 48 美分的虧損，收入預估為 18.4 億美元，總付費用戶數為 1.09 億。

目前該公司已引領投資人取得高達 1.07 至 1.1 億的 Premium 付費用戶數。

Salati 認為目前免費用戶對 Spotify 的盈利能力已產生了負面影響，投資人該注意短期間的營業虧損。