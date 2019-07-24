〈伊朗扣押英油輪〉歐洲支持英國護「航」計畫 和對美國冷淡態度天差地遠

上周在英國油輪接連遭扣押之後，英國向歐洲尋求協助。最新消息，周二 (23 日) 法國、義大利、西班牙等歐洲國家表態支持英國的航海安全計畫：以歐洲為首組成的海軍行動，確保油輪能平安通過荷莫茲海峽。

上一次 6 月底時，美國在北大西洋公約組織 (NATO) 呼籲歐洲各國聲討伊朗，提出保護航運的要求，但歐洲各國的回應冷淡，相對的，這一次對英國計畫則大力支持，態度有天壤之別。

一位歐洲高階外交官認為：「比起美國的要求，英國的計畫更容易讓歐洲各國團結起來。航海權的自由是必要的，這與美國要求施壓伊朗有所不同」。歐盟擔心，若加入以美國為首的軍事聯盟，可能讓歐盟被牽連進入美國與伊朗的政治對抗之中。

在英國外交部長傑瑞米 · 杭特 (Jeremy Hunt) 週一提出保護航海安全的建議後，歐洲多位外交官首次在比利時的布魯塞爾舉行歐盟會議。

在會議上還提出更多的討論，包括：不只是船隻，包括飛機的航線安全，也應該設立安全計畫。

荷蘭正在評估英國的這項提議，德國也可能加入這個計畫。一位德國高階外交官表示，德國的外交部長正與英國及法國外交部保持密切聯繫，「為航海安全盡一份力」。全世界約五分之一的船隻都會通過荷莫茲海峽。

上週五英國油輪遭扣押事件，給了歐盟各國新的想法。歐盟近期就是否該巡邏伊朗與阿曼的戰略海域進行了非正式的會議。

這項計畫，希望未來能針對伊朗的戰略水域組成巡邏隊，尖端並護送商業的船隻通行，同時主導協調此地區的海軍艦艇。

儘管這項計畫仍可能需要美國的協助，不過美國總統川普在周二 (23 日) 表示，美國雖然仍在努力保護航道，但已不再像過去一樣頻繁通過這個海域。

伊朗則對此題議大力反對。伊朗認為，航道的巡邏權力應該掌握在伊朗等其他周邊國家，而不是西方的外國勢力手上。