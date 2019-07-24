桃園小檜溪自辦重劃區 年底首推案直攻3字頭

位於桃園市中心、綠地比高的「小檜溪自辦重劃區」，擁有重劃區優勢、綠覆率桃園稱冠；加上鄰近春日路的舊東區成熟商圈、房價較桃園火車站便宜近 1 成，被稱為「桃園新東區」，預計年底將有首發建案上市，引發各界

麗寶集團為主導小檜溪重劃區的大地主之一，旗下麗盛建設總經理何昭宏表示， 耗時逾 30 年才完成的「小檜溪自辦重劃區」(市場又稱『青溪特區』)，不但綠覆率高、又具備河岸景觀，再加上有既成成熟商圈的便利生活機能，實屬桃園市區內難得一見的重劃區，預期未來發展潛力會超越中路重劃區。

何昭宏指出，若進一步分析容積率，小檜溪重劃區可達 230％，反觀中路重劃區僅 200％，而且前者有「增額容積」的開發獎勵項目，可向桃園市政府買進 10％的容積獎勵，再加上有規模開發獎勵以及最高 4 成的容積移轉，整體開發效益都是小檜溪優於中路重劃區。

目前重劃區內尚未有推案，因此，參考周邊中正舊市區商圈的房價行情，5 年內新成屋價格每坪 28-33 萬元、6-10 年的新古屋每坪 23-28 萬元，而屋齡 11 年以上大樓每坪 20-25 萬元，相對桃園站前商圈同屋齡住宅 23 萬至 45 萬元起跳的行情，價格上相對具有吸引力。

何昭宏指出，目前小檜溪重劃區的土地行情持續往上走揚，最早的土地行情從每坪 70 萬元往上走，當時寶佳連續買進三塊住宅地，每坪土地成交行情坐落在 70~80 萬元之間，今年 5 月國泰人壽以每坪 101 萬元買進小檜溪重劃區的商業地，均顯示不論是建商或是壽險均看好該塊重劃區的未來性，才會願意持續獵地。

該重劃區的主力產品，何昭宏認為，推案仍以 2~3 房的首購產品為主，總價落在 600 萬至 1 千萬元；另搭配稀有公園、河岸景觀等大規模開發的換屋產品，若以目前建商獵地、壽險插旗的態勢來看，該重劃區的首推案每坪開價相當有機會直接攻上 3 字頭。根據市場訪查，小檜溪重劃區首推建案為合遠建設「檜樂集」，2019 年底之前，定泰建設、國泰建設、遠雄建設、也將陸續推出建案，區域行情勢必「一案疊一案」水漲船高。

台灣房屋智庫經理江怡慧江怡慧表示，小檜溪重劃區位於春日路兩旁，位於中正夜市商圈、舊東區商圈、大業商圈以及大有路商圈的中心位置，由於緊鄰多重商圈，由於能搭上舊有商圈的便利，少了等待商圈發展的期程，因此小檜溪重劃區優於全新新興開發的重劃區，加上小檜溪重劃區別於桃園區內其他的重劃區，區內有 5 座親水公園是最大賣點，綠地公園以及親水步道是民眾看中的主因。

桃園市自辦重劃區小檜溪小檔案

項目 內容 重劃區面積 39.94 公頃 重劃區範圍 東至南崁溪、西至民生路內側住宅區、南至三民路二段北側道路、北至南崁溪河川區域線， 公園、綠地用地 5.7 公頃 可建築用地 24.25 公頃 推案進程 首個推案預計年底登場 新案預計開價 每坪 30 萬起

資料來源：各業者。