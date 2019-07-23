福特在中國市場面臨萎縮 恐損害該公司全球霸業

據外電報導，福特汽車 (F-US) 近期在全球最大汽車市場中國遭遇逆風，銷售顯著下滑。數據顯示，該公司上半年在中國地區的銷售額年減 27%。

數據顯示，福特去年在中國地區的銷售額下跌了 37%，遠遠超過整體車市 3% 的跌幅。據報導，2018 年該公司在中國虧損高達 15 億美元，結束了連續幾年的獲利。而福特今年第一季在中國市場的市占率為 2.1%，低於 2016 年同期的 5%。

福特在中國地區的銷售 (圖片：WSJ)

福特汽車在中國市場急速萎縮，福特現任和前任高層表示，福特高管未能在當地進行創新，以為在美國和歐洲取得成功的戰略也能用在中國。然而，中國買家喜愛新科技，競爭對手更加快了新科技的發展。此外，福特現在正受到中國品牌大幅提升的威脅。

「我們可能沒有意識到市場的發展速度非常快。」11 月接任福特中國區執行長的陳安寧 (Anning Chen) 表示。他認為，福特必須以「中國速度」來運作，並優先考慮發展吸引中國買家的功能。

如今。福特汽車提出新模式試圖重振銷售，該公司已在中國建立了新的研究和設計中心，專為當地市場設計車輛，同時與中國科技巨頭百度合作開發多媒體系統。此外，該公司也致力於削減成本，建立更能獲利的車型。

報導認為，福特想成為全球汽車的巨頭取決於該公司執行長 Jim Hackett 和中國區執行長陳安寧能否重振中國市場。該公司在歐洲和南美洲地區連年虧損，並已縮減當地業務。若福特未能扭轉中國的頹勢，福特將完全依賴美國市場，但如今美國的車市已出現放緩。

福特在中國地區的虧損在第一季收窄，似乎表明有所進展。儘管如此，一些分析師仍對福特能夠反彈持懷疑態度。中國經濟放緩以及中美貿易戰的不確定性恐持續拖累消費者信心。