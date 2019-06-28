推動歐洲運營重組 福特年底關廠裁員 影響逾1.2萬人

外電報導，為了推動運營重組，恢復歐洲地區業務盈利，福特汽車 (Ford)(F-US) 計畫關閉在歐洲的部分工廠，同時在 2020 年底前削減 1.2 萬個工作崗位。

福特歐四 (27 日) 表示，目前已停止俄羅斯 3 家工廠的運作，並將關閉法國及威爾士工廠，同時在西班牙瓦倫西亞以及德國路易斯的工廠也將關閉，明年底前會將歐洲的工廠從原先的 24 家縮減至 18 家。

為因應景氣寒冬，福特近來積極削減成本，並在 1 月時對歐洲業務進行運營重組。該公司 1 月指出，將持續在德國、法國、英國以及俄羅斯進行大幅減產計劃。

隨著歐盟排放標準漸趨嚴格，在新排放法規的壓力之下，歐洲車廠紛紛刪減固定成本，並調整產品陣容。福特在 1 月發布檢討報告稱，將關閉部分車廠並停產部分車款，朝向電動汽車與自動駕駛發展。

新科技趨勢與環保意識，加上不斷提升的勞動力成本，這家美國汽車製造商在歐洲地區的業務出現挑戰，甚至傳出與競爭對手合資的消息。

福特和大眾汽車 (Volkswagen)(VLKAY-US) 年初表示，將組建戰略聯盟共同生產輕型商用車及中型皮卡車型，並深化彼此在自動駕駛技術及電動車領域的合作，期望藉此提升雙方市場競爭力。

美國銀行分析師 John Murphy 上月發布報告表示稱，「乍看之下，福特的營運計畫似乎有更加周全的趨勢」，並將福特股價上調至持有評級。

本周四，福特股價收盤上漲 2.93%，來到每股 10.2 美元。