歐股盤前─等待英國新首相揭曉 指數期貨走揚

英國保守黨黨魁選舉結果，預計週二稍晚揭曉，外界預期，前外相強生 (Boris Johnson) 將順利當選，成為新任首相；今 (23) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週二下午 2 點 37 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.40%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.42%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.38%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.28%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.44%，深證成指上漲 0.43%；南韓 Kospi 指數上漲 0.35 %，日經 225 指數上漲 0.95%；台股收漲 2.73 點，至 10947.26 點。

市場預期，聯準會 (Fed) 將於本月底宣布降息，週一美股收高，道瓊工業指數收漲 17.70 點(0.07%)，至 27171.90 點；標普 500 指數上漲 8.42 點(0.28%)，至 2985.03 點；那斯達克指數收漲 57.65 點(0.71%)，至 8204.14 點。

Fed 將在 7 月底召開決策會議，外界預期，至少會降息 25 個基點；另一方面，歐洲央行 (ECB) 預計本週四召開決策會議，亦可能宣布降息。

白宮日前邀請 Google 母公司 Alphabet、英特爾、美光、高通、博通思科、威騰電子等科技業者，討論經濟議題；事後，白宮發布新聞稿指出，對於業者呼籲鬆綁華為禁令一事，總統川普表示同意。

英國海軍於本月稍早，扣押了一艘伊朗油輪；上週五，伊朗祭出報復措施，扣押了一艘英國油輪，使中東地區緊張情勢持續升溫，週一油價漲逾 1%。

英國保守黨黨魁選舉結果，預計今日稍晚揭曉，當選人將於明 (24) 日就任首相；而贏面最大的候選人，為前外相強生，他主張，無論英國與歐盟之間有無達成協議，都必須在 10 月 31 日前脫歐。

英國財政大臣韓蒙德 (Philip Hammond) 說，若強生成為首相，他就辭職，主因在於，他無法認同強生的脫歐策略；而司法大臣高克 (David Gauke) 先前也在平面媒體撰文，稱若強生勝選，他會在本週辭職。