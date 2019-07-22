全球經濟趨緩 高盛下修2019石油需求成長預測

受全球經濟成長趨緩影響，高盛將 2019 年石油需求增幅，從年初預測的每日 145 萬桶，下修至每日 127.5 萬桶。

台北時間週一 (22 日) 下午 3 點 42 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.18%，至每桶 63.83 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.914%，至每桶 56.69 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

雖然下修今年石油需求增幅，但高盛仍強調，下修後的預測值，依舊高於市場普遍預期的每日 105 萬桶。

此外，高盛也預估，2020 年，全球經濟會緩步回溫，加上國際海事組織 (IMO) 自當年度起，將限制船舶燃料硫含量，可望帶來平均每日 15 萬桶的石油需求提振，有助使石油需求增幅回升至每日 145 萬桶。

巴克萊 (Barclays) 上週也在最新報告中寫道，在全球經濟環境遜於預期的情況下，石油需求成長將隨之趨緩，因此將 2019、2020 兩年的油價預估值，砍至每桶 70 美元以下。

巴克萊將 2019 年布蘭特和西德州中級原油的預估價格，下修 2 美元，至每桶 69 和 61 美元；2020 年的價格預估，則分別下修 6 美元和 5 美元，至 69 與 62 美元。