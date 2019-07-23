穩固地位後 安倍仍須面對來自川普的貿易與外交考題

日本首相安倍晉三周日在上議院選舉中取得了壓倒性的勝利。然而隨著華府在全球安全和貿易方面取得豐碩成果，其仍須重新面對許多棘手的外交問題。

美國總統川普曾表示他將等在日本大選結束後推動貿易協議。現在華府當局肯定會開始施加壓力，主要針對在 2020 年總統大選之前就達成的一項協議。日本越來越擔心美國將川普式的貿易手段帶入與該國的外交和貿易。

美國國家安全顧問 John Bolton 週一在日本首都尋求東京當局的支持，因為其與伊朗的緊張關係日益加劇。

Bolton 告訴日本防衛大臣岩屋毅，他們兩國「正處於加強雙邊聯盟且極其關鍵的時刻」。其可能會呼籲東京當局參加一個聯盟，以保防衛通過霍爾木茲海峽的船隻。

伊朗革命軍週五在該海峽佔領了一艘英國油輪。 6 月份，一艘日資油輪也在該地區遭遇襲擊。

Bolton 在與岩屋毅會面後告訴記者，關於未來日美同盟的議題將在接下來的幾天和幾週內持續討論，並補充說他對結果非常樂觀。

安倍週一告訴記者，他首先關注日本可以採取哪些措施緩解中東緊張局勢。 「中東的和平與穩定對日本的能源安全至關重要」安倍提到。

但日本的反對派立法者對華盛頓提出的聯盟持謹慎態度。「基於國家政策，我們不應該在軍事上做出貢獻」日本憲法民主黨領袖枝野幸男表示。他在選舉中獲得了席位。

將日本的自衛隊派遣到霍爾木茲海峽可能會損害東京與伊朗長久的友好關係。 於美國週四在佛羅里達州舉辦的會議後，日本將會慎思其選擇與可能性。

貿易談判也將認真進行。 川普在 5 月底訪問日本時表示，「貿易方面，我認為我們將在 8 月宣布一些對兩國都非常有利的消息」

「川普將會盡速提醒安倍首相，美國希望加快與其的貿易談判」歐亞集團亞洲區主任 Scott Seaman 告訴日經亞洲評論。「他將尋找一個小型的早收協議，主要是農業和汽車，接著進入第二階段，將討論更大範圍的項目以達成全面協議」

美國農民掙扎於該國與中國的貿易戰。美國的牛肉和豬肉也在日本失勢，因為來自其他地方的競爭產品基於美國退出的 TPP(Agreement for Trans-Pacific Partner) 以及東京與歐盟的經濟合作協議享有較低的關稅。

華盛頓和東京在此前的內閣會議上已經同意，日本不會比設定比 TPP 更低的關稅。

某位來自歐亞的海員說「在過去，優先權似乎是在汽車上，但最近已轉向農業，因為美國農民面臨 TPP 的劣勢」 「但由於川普通過汽車關稅對日本施加壓力更容易，因此他可能會利用汽車來獲取農業收益」

在 2 月份總統初選投票之前，美國急於達成協議。而日本希望阻止美國對其汽車出貨徵收額外的關稅或採行配額機制。

但東京當局擔心華府也可能在貿易和安全談判中採取更加頑固的方式。例如川普最近開始對日本與美國之間的關係再次表示沮喪。安倍將於 8 月底在 G7 高峰會期間會見川普，討論各種問題。