韓智庫：日本下一波出口限制將鎖定半導體設備

日韓貿易紛爭持續延燒，有消息顯示，日方甚至有意擴大出口限制，南韓可能遭受更多衝擊。根據韓國智庫韓亞金融經營研究所最新發布的一項報告預期，日本對韓國的經濟報復恐將擴大到包括半導體製造設備，南韓的半導體產業將面臨直接打擊。

日本政府從本月初對起對南韓 3 項半導體材料，包含氟化聚醯亞胺、光阻劑和高純度氟化氫的出口到施加限制，對南韓半導體產業帶來巨大衝擊，包含三星電子和 SK 海力士的高層已陸續赴日商討相關應對策略。

然而，這項紛爭似乎沒有停止的跡象，報告中表示，日本政府的下一個目標可能是韓國的半導體和面板製造設備。目前南韓相關製造商嚴重依賴日本進口的設備，日本進口晶圓材料佔南韓半導體製造商使用量的 50% 以上，意味著一旦日本政府限制晶圓出口，南韓半導體大廠像三星電子和 SK 海力士都將面臨停工的威脅。

南韓對日本的半導體設備採購恐因此出現問題。目前南韓半導體製造商已經從東京威力科創、Canon、Nikon 等公司進口了許多設備，包含曝光、沈積、蝕刻和測試相關半導體設備。根據數據顯示，去年日本半導體設備佔南韓國整體設備進口的 32%。

「南韓國產的設備僅佔整體半導體設備市場的 20%，日本設備的市占率則高達 46.9%。此外，在濕式蝕刻 (Wet Etching)、清洗 (Cleaning) 和運輸 (Transport) 等設備方面，南韓對日本的依賴程度更高，達到 80% 至 90%。」報告中寫到。

另一方面，面板領域的情況似乎更糟，日本設備占整體設備總量的 82.9%。尤其是乾蝕刻設備和 OLED 圖案形成設備對日本設備的依賴度更是高達 100%。