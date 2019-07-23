軟銀攜手OneWeb、聯手打造無死角全球衛星通訊網路

全日本第三大的行動通訊服務商軟銀 (9434-JP) 在 23 日發出新聞稿表示，將與母集團 SBG(9984-JP) 所投資的美國衛星通訊公司「OneWeb」進行業務合作。OneWeb 正計畫投入 650 顆的衛星，在全球的所有角落提供上網服務。軟銀除了將協助 OneWeb 在相關系統建構上的展開，而在業務營運上也將攜手共同推動。

(圖片：Investing.com)

SBG 在 2016 年，向 OneWeb 投資了約 10 億美元 (約 108 億日圓)。另外在今年 3 月時，OneWeb 又從美國高通 (QCOM-US) 及盧安達政府等，取得了合計 12.5 億美元的追加資金，而當時 SBG 也有參與其中。

OneWeb 在今年 2 月時，首度成功的將 6 顆人造衛星送上地球軌道。而自 2019 年的年底開始，更計畫在每個月的發射任務中，一次就將 30 顆以上的人造衛星送上宇宙。而最終目標則是要以約 650 顆的人造衛星，來建構一個完整的衛星星系 (Satellite Constellation)，以實現在 2021 年開始提供商用服務的目標。

SBG 在日本國內的通訊子公司軟銀，在其基地台等設備的部分建置上，有運用人工衛星來進行訊號的傳遞，因而擁有相當程度的實務經驗與技術。

而這些技術訣竅，也將被活用於 OneWeb 的營運上，朝著未來推動商用服務的目標邁進。