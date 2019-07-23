日韓關係雪上加霜！三菱重工在南韓資產遭申請變賣

針對日前南韓最高法院在發生於二戰時期的「徵用工」，以及「朝鮮女子勤勞挺身隊」的賠償訴訟中，作出日本企業需對相關當事人進行賠償的判決。於訴訟期間向原告提供援助的辯護律師團，在 23 日向南韓法院申請變賣遭扣押的三菱重工業 (7011-JP) 資產。

(圖片：Investing.com)

而這也是繼日本製鐵 (5401-JP)、不二越 (6474-JP) 之後的第三家，在相關問題上遭到申請扣押資產變賣的日企。

這回遭到變賣申請的對象，包含三菱重工業的 2 項商標權，與 6 項專利權。而在商標權方面，更涵蓋了三菱重工業在英文商標上所使用的，「MHI」三個英文字母。不過原告的辯護律師團，並未明確指出變賣與現金取得的具體日期。而在相關的法律程序方面，也由於法院還需向企業進行尋問等手續，預估將耗時數個月之久。

日韓關係雪上加霜！又一日企在南韓資產遭申請變賣。(圖片：AFP)

原告在記者會上主張說道「三菱重工業在過去 3 次的賠償協議請求，都不理不睬」。另外也對日本政府鼓吹日企勿與原告進行和解等作法，提出了批判。

而在 7 月初日本對南韓實施出口管制的問題上，則以「不當的制裁處置」作出了回應。

日韓關係雪上加霜！又一日企在南韓資產遭申請變賣。(圖片：AFP)

日本政府的立場認為，相關的徵用工訴訟，已於過去 1965 年的「日韓請求權協定」中獲得解決，要求南韓政府在相關問題的處理上，不得對企業造成實質傷害。

但是由文在寅所領導的南韓政府，則是在相關問題上主張「尊重司法判斷」，未提出任何具備實質效力的因應措施。