微軟斥資10億美元 偕Open AI開發AGI技術

據《彭博》報導，科技巨頭微軟 (MSFT-US) 同意向美國新創公司 Open AI 投放 10 億美元，協助其開發通用人工智慧 (Artificial General Intelligence, AGI) 項目。

Open AI 周一 (22 日) 發布聲明表示，這筆 10 億美元的投資將用於該公司的營利事業—Open AI LP，不過合作關係還是歸於 Open AI。

Open AI 將利用微軟的數據中心進行實驗，並使用該公司的 Azure 雲端平台，最後交由微軟將其實驗結果商業化。雖然由微軟負責提供資金及技術平台，但總體來說，Open AI 將作為所有研究議程與工作分配的決策者，Open AI 表示，微軟只有權任命一位董事。

Open AI 共同創辦人及董事長 Greg Brockman 表示，之所以選擇微軟作為合作對象，是因為對 Azure 雲端平台的超級電腦技術感興趣。他相信透過與微軟合作，能開發出 Azure 的硬件與軟件平台，並將 Azure 拓展至 AGI 技術。

Open AI 是由特斯拉創辦人馬斯克 (Elon Musk) 與其他矽谷創業家共同建立，創建目的為開發出超級電腦科技 (Supercomputing Technology)。由於該公司採用微軟的 Azure 雲端服務來訓練 AI 軟體，因此將微軟視為其首選合作夥伴。

其他 Open AI 投資者包括 LinkedIn 共同創辦人 Reid Hoffman、風投基金 Khosla Ventures 等等。

微軟上週四 (19 日) 公布 2019 財年第 4 季及全年財報，第 4 季營收達 337.17 億美元，年增 12%，淨利為 131 億美元，年增 49%。財報顯示，Azure 業務所帶來營收首度超越 Windows 業務，銷售增長達 64%，顯示雲端服務發展確實為推動該公司營利增長之關鍵。

微軟周一 (22 日) 股價收漲 1.32%，至 138.43 美元。

微軟股價走勢 (圖：Investing.com)

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