〈微軟雲端布局〉雲端需求成長動能強 台供應鏈受惠

微軟 (MSFT-US) 宣布與 AT&T 達成 5 年雲端服務合作協議，提供雲端服務，昨 (18) 日公布的財報，同樣在雲端事業及企業需求帶動下，年增 12%，優於外界預期，法人指出，台系雲端伺服器供應鏈，包含緯創 (3231-TW) 旗下的緯穎 (6669-TW)、廣達 (2382-TW) 旗下的雲達，營運都可望受惠。

法人表示，上半年受美中貿易戰衝擊客戶需求，但雲端伺服器、邊緣運算、5G 等，仍是未來發展趨勢，下半年來自美系客戶的需求逐步回溫，加上微軟與 AT&T 簽下 5 年協議，下半年台系雲端伺服器供應鏈營運有望升溫。

緯穎總經理暨執行長洪麗甯日前表示，今年產業較混沌，上半年業績疲軟，但仍按既有目標前進，上半年取得 4 大資料中心客戶中取得第 3 家，預計年底開始出貨，同時也有新增 3 家客戶，預期對明年營運有顯著貢獻。

洪麗甯表示，今年是公司上市第 1 年，雖然遭遇大環境不好，但仍專注在資料中心、邊緣運算等產品發展上，包含現有產品、下一代 CPU，公司都持續接單，並開發新產品，另外在 5G 邊緣運算布局，也將在 9 月與 NOKIA 合作，於歐洲展出相關產品。

廣達旗下雲達 2000 年開始做伺服器，成為全球最大雲端供應商，資料中心客戶也以美系客戶為主，預期今年伺服器出貨，仍可維持年增 2 位數。