中國PCB大廠滬電業績告捷！陸股PCB族群掀漲停潮

中國 PCB 大廠滬電股份公告，上半年業績預期成長 124%～154%，純益介於人民幣 4.4 億～人民幣 5 億元間。關於業績變動原因，滬電指出因營運情況良好，營收及毛利率均比去年同期有所成長。

若根據滬電業績推算，滬電第二季單季純益介於人民幣 2.78 億至人民幣 3.38 億元，與第一季純益人民幣 1.62 億元相比，最高漲幅有機會逾一倍。

滬電 PCB 產品主要有單雙 PCB 板及多層板、HDI 等，可應用於通訊、汽車、消費性電子、航空航太等領域。而滬電主要供應企業通訊與汽車產業，根據 2018 年收入比重來看分別為 63% 和 23%。

(資料來源: 公司公告)

而滬電的產能主要分布在三個廠：滬利微電、昆山新廠及黃石廠。其中滬利微電主要生產汽車 PCB，該領域受環保排放限額影響彈性有限；昆山新廠目前正積極備戰 5G 產業；黃石一廠 2018 年轉虧為盈，此外定位汽車板的黃石二廠預估在今年建成。

通信、電腦和消費性電子已成為 PCB 三大應用領域。東北證券表示，滬電公布大幅成長的業績預告，顯示今年 PCB 產業將出現結構性增長，一是因為 5G 進入建設期，大型基地台數量預計將與 4G 相當，小型與微型基地台數量將是 4G 基站數倍，因此在通信 PCB 需求可望快速成長。其次，新能源汽車動力系統與 ADAS 系統將成為車用 PCB 的兩大需求成長來源。

此外，中金公司認為，5G 對高速傳輸和高頻通訊的需求，將帶動 PCB/CCL 的材料朝向高頻材料升級，而通信 PCB 板的層數將向更多層發展，進而帶動產品單價與需求量的提升。

相關陸股上市公司週四 (27 日) 掀起漲停潮，包括鵬鼎控股、深南電路、生益科技、景旺電子、興森電子都在陸股開盤後封死漲停。

圖: 東方財富網, 深南電路即時走勢

圖: 東方財富網, 滬電即時走勢