首批科創板上市企業先暖身 87.5%業績告捷

科創板即將於 7 月 22 日（週一）正式推出，第一批掛牌上市的 25 家企業，截至昨（14）日晚間為止，除杭可科技外，已有 24 家企業公布上半年業績預告，而有 21 家公司業績出現成長，比重高達 87.5%。

從這 24 家企業上半年業績預告內容來看，中國通號以預估上半年純益人民幣 21.1 億元～人民幣 22.8 億元排名第一，年增率約 6.3%～14.8 %，該公司指出純益成長主要因為軌道交通控制系統業務量持續增加。

此外，瀾起科技、嘉元科技、天宜上佳、南微醫學、華興源創、容百科技、虹軟科技等 7 家公司預計純益變動最高達人民幣 1 億元或以上。

至於純益增幅方面，嘉元科技預估上半年純益最大年增率約 289%，為這 24 家企業最高者。此外，瀚川智能、睿創微納兩家公司預計最大純益成長率過 100%。

(圖片: AFP)

而中微公司是唯一一家出現由虧轉盈的企業，該公司預估上半年營收達人民幣 7.2 億元～8.6 億元，年增 55%～85%；純益人民幣 2500 萬元～人民幣 3000 萬元，而 2018 年同期則是虧損人民幣 1325.16 萬元。

中微公司指出轉虧為盈主要關鍵在於客戶擴大對公司設備的採購，在營收成長下，發揮規模經濟效果。

綜合來看，在預告財報的 24 家科創板公司中，嘉元科技、瀚川智能、安集科技等 7 家公司業績預估成長；西部超導、虹軟科技、天宜上佳等 12 家企業業績預期略為成長；容百科技則是持續保持獲利；中微公司則是由虧轉盈。

此外，還有 3 家公司業績預告業績將下滑或是仍在虧損中，該三家企業為新光光電、鉑力特、航天宏圖。

目前這 25 家已完成 IPO 申購程序等待上市，而參與 IPO 的投資人平均為 304 萬戶。根據上海證券交易所副總經理劉逖曾透露出，目前中國符合投資科創板企業的投資人戶數約有 320 萬戶，意味著，能進行科創板交易的投資人已幾乎全數參與第一批的 IPO。

