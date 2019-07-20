紐約匯市—Fed降息2碼希望又滅 美元收復失土；英新首相將左右英鎊前景

近期美元對任何「Fed 消息」都非常敏感。在美國聯準會貨幣會議 (FOMC) 前一周，市場態度緊張，近期各個聯準會官員談話，都成為左右匯價盤勢的主因。

週五 (19 日) 美元指數收復前日的跌幅，上漲 0.44% 至 97.13，兌多數主要貨幣升值，因波士頓 Fed 行長的鷹派談話，淡化了降息兩碼的預期。

前日紐約 Fed 行長威廉斯發表「聯準會應該要迅速採取行動」的鴿派談話，遭紐約 Fed 發言人連忙出面澄清，強調威廉斯的演說只是學術研究結果，並非 Fed 的訊號。

同時，波士頓 Fed 銀行總裁羅森倫 19 日發表談話，他認為「美國經濟很強勁，通膨正非常接近 2% 的目標」，認為央行應該耐心等待，且對「保險式降息」觀點深表不認同。今年羅森倫擁有投票權，過去幾年一直是美國央行裡的鷹派代表之一。

因此，市場對 Fed 降息兩碼的預期又再度落空。最新 FedWatch 顯示，降息兩碼的機率，一天之內又由 71% 降回至 22.5%，美元指數因此重新站回 200 日線之上。總結本周美元指數收漲，小幅上揚 0.33%。

美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

多數非美貨幣因此相對回落。歐元兌美元下跌 0.47%，完全吃掉前日漲幅，重回至本月低檔區。日圓兌美元下跌 0.39%，英鎊兌美元也貶值 0.32%。

荷蘭銀行分析師認為，英國經濟雖然出現警訊，對英鎊帶來壓力，但主導英鎊未來前景的，將在政治結果身上。競逐英相大位的 Jeremy Hunt 對於 10 月 31 日脫歐政策較務實，或能更獲得投資人偏愛。然而，倘若下周是硬脫歐派的 Boris Johnson 當選，英鎊將面臨走貶風險，若 GBP/USD 連續跌破 1.245 的關鍵支撐，恐持續下看至 1.2351。

截至週六 (20 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 97.22。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1220 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2504 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7038 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3058 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.69 日圓。