一場貨幣冷戰悄悄展開 美國為何可能成為贏家

根據 Pimco 公司顧問費爾斯 (Joachim Fels) 指出，隨著 "貨幣冷戰" 逐漸升溫，美國可望成為贏家。

「如果在這場貨幣冷戰中，出現了一位贏家，這位贏家將會是美國，因為美元較可能轉弱，而非走強，」費爾斯週一告訴 CNBC 電視台說。

他說，貨幣冷戰是指，非由央行直接干預匯市，而是由降息，負利率，量化寬鬆與控制殖利率曲線等為手段，所引發的貨幣衝突。

以今日美國的情況而言，川普推文也加入了戰局，費爾斯說。

他指出，2017 年初，美國總統川普於勝選後不久，告訴財政部長梅努欽說，美國需要美元疲軟。其後，美元走弱了一整年。

費爾斯說：「相同情況可能會再度發生，尤其美國的降息空間，明顯多過歐洲央行與日本央行。」

他指出：「在這場貨幣戰中，美國政府可能會佔上風，」

「這場貨幣冷戰正在升溫，」費爾斯說。他表示美國聯準會 (Fed) 與日本央行可能很快會降息。分析師亦預期歐洲央行於今年稍後將會降息。

他說：「顯然，情況又回到每一家央行都希望貨幣轉弱。沒有一家央行希望其貨幣走強，貨幣冷戰因而發生，」

上週，紐約 Fed 銀行總裁威廉斯說，當利率偏低，經濟成長却減緩，央行官員便需要迅速採取強勢行動。

「寧願採取預防措施，也不能等著災難發生，」威廉斯在央行研究協會的年度會議上說。

費爾斯說，許多投資人已反應 7 月降息 25 基點，Fed 在下週的會議中，是否會進一步降息，則有待觀察。有跡象顯示，美國央行在年底前，可能降息 50 基點。

「目前的問題在於，是 7 月降息 25 基點，9 月再降 25 基點？還是一次降足 50 基點？」費爾斯說。