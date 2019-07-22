三大法人合買57億元 外資加碼台積電、調節面板雙虎

台股今 (22) 日在三王領軍下，指數站上 10900 點，亞股中唯一逆勢抗跌，指數終場以 10944.53 點作收，上漲 71.34 點，三大法人今日同步買超，外資買超 47.66 億元，投信買 8.19 億元，自營商也買 1.41 億元，合計買超 57.26 億元；個股方面，外資持續加碼台積電 1.3 萬張，但調節面板雙虎。

期貨部分，外資今日加碼多單 4288 口，多單未平倉口數來到 4.54 萬口，投信則加碼 912 口空單，空單未平倉口數來到 2.36 萬口，自營商則減碼空單，空單未平倉口數達 4979 口。

觀察法人操作，內外資同步看好儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 市場供需，不斷加碼旺宏、南亞科、華邦電等個股，但外資今日大力調節面板雙虎，上週實施庫藏股的群創，已連續 4 個交易日遭調節，今更被賣超逾 2.2 萬張，友達也遭賣近 9 千張。

外資今日買超前十名，仍以台積電 1.3 萬張居冠，燿華也買超逾萬張，南亞科、京元電 9000 多張，其他依序為旺宏、華邦電、元大台灣 50、緯創、穩懋、長榮。

外資今日賣超前十名，面板雙虎遭外資看空，群創遭賣 2.2 萬張，友達也有近 9000 張，其他依序為華新、中信金、新光金、台泥、國泰金、台灣高鐵、亞泥、長榮航。

投信前十大買超標的，南亞科、裕民皆逾 4000 張，華邦電也有 2000 張，台光電、錸德、和大也逾千張，其他依序為穩懋、聚積、智易、聯茂。

投信賣超前十大標的，長榮航超過 2 千張，台燿近 1500 張，其他依序為光寶科、美律、日盛金、矽創、台表科、味全、微星、泰鼎 - KY。

法人表示，台股今日相對亞股逆勢抗跌，加上台積電下半年展望優預期，外資紛紛喊買，電子族群旺季行情值得期待。