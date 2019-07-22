台股盤後－三王領軍台股成亞股唯一抗跌 站上10900點

台股今 (22) 日在亞股中表現強勁，台積電看好 5G、AI、物聯網等新興產業興起，推升相關族群後市看俏，大立光、鴻海也成盤面主力，在三王領軍下，加權股價指數終場上漲 71.34 點，收 10944.53 點，成交量 1172.75 億元，續往萬一邁進。

台積電受惠 5G 需求比預期好，客戶拉貨強勁，全年資本支出將超過原先預估的 110 億美元，外資也出報告並調升評價至買進，今日股價續攻前波高點，另外資金點火帶動下，股王大立光漲幅超過 2%，本周四 (25 日) 即將除息的鴻海，也在買單激勵下，維持小漲格局。

5G 族群今日獲買盤強勁拉抬，昇陽半漲停鎖住，記憶體廠旺宏、南亞科漲逾 3%，華邦電也有 2%，市場持續聚焦日韓貿易戰對於 NANDFlash 去庫存和價格影響，旺宏、華邦電也將於本周四、五舉辦法說會。

砷化鎵族群股價也強勢表態，穩懋開高走高直攻漲停，股價並創近 13 個月新高，全新則漲逾 5%，宏捷科也黑翻紅，另外，光通訊族群，波若威、聯亞漲逾 4%，光環、康聯訊、上詮也有 3% 漲幅。

其他強勢族群還包含散裝航運，中航漲逾 8%、裕民、正德漲幅近半根停板，台航漲逾 3%，四維航和慧洋 - KY 也有 2% 漲幅。

盤面上弱勢族群則以汽車概念股為主，和泰車跌近 4%，三陽工業、智伸科也有超過 1% 跌幅，營建族群冠德、國建、鼎固 - KY、興富發也都在盤下。

法人表示，台積電下半年展望優預期，讓電子族群旺季行情備受期待，可望帶動台股大盤後勢，且近期美中貿易戰及科技戰都暫時緩和，財報也進入空窗期，均有助盤勢表現，但仍須留意台股前波「萬一」關卡套牢賣壓，短線留意即將舉行法說會個股。