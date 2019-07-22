Gogoro電池交換平台成獨立事業體 年底交換站上看1500台

電動機車品牌廠 Gogoro 今 (22) 日宣布，將旗下全球最大的電池交換平台 Gogoro Network 獨立成全新的事業體，涵蓋雲端基礎設施、GoStation 電池交換站、智慧電池和 APP 等四大技術，而 Gogoro Network 也將於近期以新品牌 GoShare 跨入共享機車市場，至今年底全台將建置達 1500 座電池交換站。

Gogoro Network 智慧電池交換平台合作夥伴包含宏佳騰 (AMotor)、PGO，以及 YAMAHA，其中，YAMAHA 已推出使用 Gogoro Network 的電動機車 EC-05，宏佳騰 (1599-TW) 和 PGO 也即將發表全新電動車款。

Gogoro 執行長暨創辦人陸學森表示，Gogoro 致力將大都會轉型為具備永續移動生態系的智慧城市，未來將攜手更多夥伴，在 Gogoro Network 平台上提供更多產品與服務。

Gogoro 進一步指出，僅有約 1% 左右的車主加購電池充電器，顯示「電池交換」是電動機車車主能源補充的主流方式。

截至目前為止，Gogoro Network 達 4400 萬次電池交換，平均每日交換次數 10 萬餘次，電池交換站數量全台近 1300 個，合作夥伴包括中油、台塑等加油站近 400 站，7-ELEVEN、全家、全聯和萊爾富等便利商店等則超過 400 站，桃園市政府停車場、台北捷運等政府單位也超過 100 站。

Gogoro 目標，至今年底止 Gogoro Network 全台建置將達 1500 座電池交換站。