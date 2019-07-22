台股盤中─電子股一檔檔竄出接棒軋空 亞股中一枝獨秀

在美股上周五四大指數回檔的震盪下，亞股今 (22) 日多受到壓抑，陸港股盤中跌 1% 左右，不過，台股受惠台積電貢獻大盤超過一半的漲點，加權指數開盤直接站穩 10900 點關卡，盤中漲逾 50 點，漲幅逾 0.4%，在主要亞股中表現最強勢，法人指出，儘管預估成交值僅 1100 餘億元，但電子股陸續接棒漲，軋空行情明確，短線持續朝 11000 點關卡靠攏可期。

台積電今日續漲逾 1.3%，還原權值後股價已創新高，而在台積電後市展望樂觀之下，昇陽半導體也繼續受買盤拉抬，盤中大漲逾 8%。

同時，記憶體廠旺宏、華邦電法說會本周四、五陸續登場，市場持續聚焦日韓貿易戰對於 NANDFlash 去庫存和價格影響，今日包括南亞科、旺宏和華邦電股價均漲逾 2%，顯示市場對其後市看法偏多。

從細族群來看，散裝航商續強，中航再漲超過 7%、裕民漲半根停板，台航和新興均漲逾 3%，四維航和慧洋 - KY 也漲 2% 之上。

市場傳蘋果 Apple Watch 積極導入新世代 MicroLED 顯示器，找上錼創、錸寶兩家台灣公司合作，錸寶開盤直接漲停鎖死，同步帶動 LED 相關供應鏈股價表態，晶電漲逾 6%，榮創、隆達漲 4% 上下，光鋐和東貝漲 3% 左右。

權值股方面，多數穩在盤上，大立光、聯發科、鴻海、台泥、豐泰、玉山金、富邦金、廣達、正新、台塑、合庫金、兆豐金、和碩和中租 - KY 等均守在紅盤。

元大投顧指出，美國聯準會月底將啟動降息循環，預期 9 月歐洲央行也將跟進，再加上亞洲央行有南韓和印尼突然宣布降息，全球資金氾濫使大盤個股輪漲的趨勢不變。

統一投顧進一步說明，台積電於法說會上對下半年和 2020 年的展望優於市場預期，確立電子業下半年將有旺季行情，可望帶動台股大盤後勢。

技術面上，隨著 10 日線扣抵向上轉強，且量能未有失控，新一波底部即將成型，在線型多頭排列下指數有望續創波段高點。