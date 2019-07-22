鞏固信用卡三哥地位 玉山銀推新卡主打現金回饋搶客

玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行目前穩坐信用卡三哥，繼搶攻點數經濟後，今 (22) 日再推出新的「玉山 U Bear 信用卡」，主打現金回饋搶客。

台灣的信用卡市場，長期由國泰世華銀、中國信託、玉山銀行、台新銀行、花旗銀行佔據前五大。

但是玉山銀行來勢洶洶，6 月刷卡金額以 478 億元超車國泰世華銀的 472 億元，且創下玉山銀刷卡金額歷史單月新高。

玉山銀行總經理黃男州表示，刷卡金額截至 6 月已達 2054 億元，較去年同期淨成長 330 億元，增加金額是同業最高，年成長 19%。

黃男州表示，家樂福聯名卡、大江購物中心、微風南山聯名卡、Pi 拍錢包信用卡、世界卡都貢獻不錯，加上 6 月有繳稅，才讓 6 月簽帳金額比起去年同期有雙位數成長。

據金管會統計，玉山銀行目前流通卡數已超過 500 萬張、達 512 萬張，雖然與冠亞軍－－中國信託的 681 萬、國泰世華銀行的 650 萬張，還有相當距離，而台新銀行以 497 萬張在後緊追玉山銀。

因此，為了鞏固信用卡三哥地位，宣布與萬事達卡國際組織合作發行「玉山 U Bear 信用卡」，黃男州表示，此新卡的特色在於讓金融服務融入顧客生活場景，並增加多項優惠，主打現金回饋。

但是面對現在市面上現金回饋信用卡那麼多，此新卡優勢何在？黃男州表示，玉山 U Bear 信用卡有四大優惠包括：包括：「指定電影院現場刷卡享 20%」、「四大超商玉山 Wallet 掃碼付享 8%」、「指定網路消費享 5%」、「一般消費享 1%」。

此外，黃男州表示，玉山銀也全新改版玉山 Wallet，透過玉山首創的即時綁卡功能，當顧客收到核卡簡訊，即可將卡片綁定於玉山 Wallet 立即使用，省去等待寄卡時間，且無論申辦此新卡，或是玉山全行的其他信用卡，都可適用 Wallet 即時綁卡功能，即時綁卡的設計為玉山銀行的專利，讓卡友可以從核卡到用卡感受無斷點服務。