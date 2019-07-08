〈日韓貿易戰〉安倍揮貿易大棒 文在寅：若別無選擇 擬採必要措施

日本政府對對南韓實施 3 項半導體關鍵材料的出口限制，《彭博社》形容，日本首相安倍晉三此舉，猶如模仿美國總統川普，揮舞貿易大棒；對此，南韓總統文在寅今 (8) 日回應，稱在別無選擇的情況下，將採取必要措施。

日本政府上週一宣布，自 7 月 4 日起，對南韓實施 3 項半導體關鍵材料的出口限制，由於這 3 種原料的全球市占，幾乎被日廠壟斷，南韓半導體與顯示面板產業，勢必遭受衝擊；外界擔憂，日本此舉恐引發貿易戰。

日韓關係緊張，肇因於南韓最高法院去年的判決，該判決要求，日本企業必須為二次世界大戰期間強制徵用南韓勞工一事，進行賠償，但遭日方拒絕。

安倍否認出口限制措施是「報復行動」，但文在寅週一示警，南韓政府會先透過外交途徑解決此事；不過，若南韓企業遭受到實際傷害，在別無選擇的情況下，只能採取必要措施。

文在寅也呼籲，希望日方撤回該措施，並進行協商，避免韓、日兩國陷入互相報復的惡性循環。

報導稱，川普以國家安全為由，將華為列入貿易黑名單，並以此作為與中國進行貿易談判時，討價還價的籌碼。

報導認為，日本、南韓，皆為美國長期盟友，但川普的行徑，不僅使其無法扮演居中協調的角色，更無法告訴安倍，別搞「日本優先」這一套。

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