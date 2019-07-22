【運達投顧】大盤菱形型態後的壓回是最佳佈局點



台股這兩週可以用進三退二來形容整體的走勢，上週也特別和投資人談到一個觀念，研究任何的線型都不及搞懂控盤者背後想要做的動作，而我們從籌碼的運作，看出風險因子降低，並不是看融券餘額，而是借券餘額，那是法人的系統，所以更能有效評估，目前借券餘額仍是持平的狀態。

我們在看盤時，得先把時間線往前推一點，在鮑爾為了救美股而釋出降息風向的 6 月初，紫東分析師就這個議題寫過一篇文章，近幾年就業數據的良好，反而會造成股市的修正，所以投資人也知道一件事，現今的金融市場就是資金的預期輪動，也不用真的有寬鬆的實際動作，先跟隨著這個風向走沒有問題。

而必須經歷拉回的走勢是因為川普又開始提及 3250 億美元的商品課稅一事，同時日、韓間的貿易戰不見趨緩，即使強韌的台股，也需要消化亞股的利空，操作上耐心要相當夠但方向不變，實際操作我們是先做幾檔強勢短線股，基本上話題不斷，例如前波的國光生 (4142)、零壹 (3029)、東陽 (1319)，而蘋果鍵盤的大風吹也讓我們狙擊到精元 (2387)、茂林 - KY(4935)。

回到純技術分析的角度來看，第一次突破菱形型態有部分原因歸咎台灣政治的獨特因素，加上打腳沒有用上量能，所以後續仍要留意觀察，亦步亦趨，這一週則是正常的拉回型態，是非常好的切入時點。這一路紫東分析師看好兩個族群有波段行情，其中一個生技產業在 7 月底生技保健大展時，反而是我們考量獲利了結的時刻。

另外提及一個解盤重點，市場熱門的類股 PCB，是由於供給面帶動報價上揚，所以我們能以波段視之，更在欣興和南電之中看出資金的端倪而選出欣興 (3037)。至於 DRAM 就不同了，因為日韓互打帶動的漲價潮，絕對也是利多解讀 但不是因為供給面帶動，所以投資人進出場的時機點要拿捏好。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

