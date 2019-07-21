〈台股風向球〉外資投信買盤加溫 靜待重量級大廠財報發布

台積電法說報喜後，台股指數上周收在 10873.19 點，周線連 2 紅，面對未來一周，台股交易員指出，上周五外資、投信均明顯回補中大型電子股，隨著電子旺季報到、除權息行情發酵，台股後續表現可期，不過，變數還是很多，除了美中貿易後續談判進展，還有國內多家半導體業者法說將登場、美國科技股超級財報周等，有待多方補量，先拚站穩 10900 點反壓區。

隨著美股超級財報周開跑，台股上市櫃公司也將密集召開法說公布第二季財報，台股交易員認為，未來一周美國降息預期帶動的資金行情將逐漸鈍化，並回歸到財報基本面，須要小心因美國降息「幅度」不符預期，又令整體金融市場回檔。

可看到，上周五因市場預計聯準會 7 月降息 1 碼的機率，回升至逾 70%，非市場高度期望的降息 2 碼，導致美股四大指數收跌。

不過，最新狀況是，美國總統川普在推特上發文對聯準會施壓，認為因聯準會沒有適時降低利率，使美國的利率成本遠高於其他國家，應該修正其政策，此訊 息有助資金面續航。

下周要關注的焦點還有，將公布財報的重量級美國科技股包括有德儀、超微、賽靈思、臉書、亞馬遜、英特爾和 Google。國內將召開法說會的主要業者則有力成、智原、聯電、旺宏、友達和台灣大。

從籌碼面來看，外資上周五一口氣在集中市場回補 81.6 億元，使一整周合計買超 12.71 億元，周買超前 10 大標的分別有旺宏近 3.8 萬張，國泰投資級公司債近 3.7 萬張，欣興 3.3 萬張，華邦電 2.4 萬張，元大台灣 50 近 2.4 萬張，台積電 2.3 萬張，南亞科 1.5 萬張，燿華、華通和大同均逾 1.2 萬張。

同時，外資過去一周賣超多以連結債券的 ETF 為主，並在上周五將期貨淨多單加碼 2423 口至 41117 口，顯然，對台股後市偏多態度增溫。

整體來看，近期大盤呈現上漲有量但下跌量縮格局，有助指數緩步墊高，隨著下半年電子旺季報到，未來一周法說報喜的個股及其供應鏈，也將成為市場關注焦點。