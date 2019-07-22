台股盤前－美降息預期驟降 又有陸科創板磁吸排擠效應 慎防上檔賣壓

權王台積電法說會驚豔，領軍台股 19 日 (上週五) 最高一度過前高 10914 點，衝上 10919 創下波段新高，但遭獲利了結賣壓抑制漲勢，終場收在 10873.19 點，周 K 線連兩紅以及周指數連三漲。

台積電強攻利多匯聚，但美國聯準會 (Fed) 本月底降息 2 碼的預期驟減，加上香港反送中動亂再起，且要留意大陸科創板今 (22) 日開市的磁吸排擠效應，慎防指數接近「萬一」關卡的上檔套牢賣壓。

台積電法說會落幕，外資相準 5G 建置潮真正加速啟動，里昂、花旗環球兩大外資大幅拉高台積電目標價，其中，里昂調升台積電評價至「買進」，推測未來 12 個月合理股價更躍居外資最高的 325 元，花旗環球證券則喊出 314 元，麥格理證券維持 310 元，其餘如高盛 295、瑞信 290、瑞銀 285 元等，相較於台積電目前的 259 元，都還有相當空間，台積電續強可期，今天將挑戰權值還原的歷史高價 261.3 元。

台積電在法說會上指出 5G 進度超前，更因應 5G 商機拉高資本支出至 110 億美元以上，台股 5G 相關受惠股包括：聯發科、穩懋、京元電、日月光投控、創意、智易等前景看俏。

蘋果 Apple Watch 積極導入新世代 Micro LED 顯示器，傳找錼創、錸寶兩家台灣公司合作，由錼創提供 Micro LED 晶片，錸寶組裝成顯示器模組，最快明年推出，打破韓廠長期壟斷蘋果產品顯示器供應的局面，未來可望再爭取 iPhone 等蘋果產品顯示器訂單。

此外，有「中國版那斯達克」之稱的科創板，今天將開市，因為大陸股市擁有較高的本益比，首批 25 家上市公司中，高科技產業及先進製造業占多數，要小心磁吸排擠效應。

整體來說，雖然貿易戰及科技戰都暫時緩和進入空窗期，台積電又對半導體、5G 概念股都有利多助攻，但是，台股尚未真正有效突破季線至 10914 高點間的震盪格局，顯示「萬一」關卡上檔套牢賣壓還是不可小覷。