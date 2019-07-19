〈房產〉高雄房市轉熱 市場關注楠梓、鳳山、三民區

全台房市緩步回溫，根據數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計，今年第 2 季點閱數突破 2400 萬次，季增 5%，較去年同期成長 6 成，前三名分為位於台中北屯、桃園市桃園、中壢區，而今年以來交易轉趨熱絡的高雄 3 行政區也進入點閱前 15 名，排名在新北市林口之後。

591 新建案主管指出，全台第 2 季進場推案試水溫的指標建案不在少數，拉抬網路看房熱度，但是第 2 季市場關注的焦點不在雙北市，反倒是台中、桃園竄出表現亮眼。

591 新建案主管指出，2019 年第 2 季點閱次數冠軍由首購熱區台中市北屯區奪下，點閱數在第 2 季突破 100 萬次，受惠於重劃區秒殺建案的拉抬，像是 5 月開賣的個案「「舜元知了」，鄰近 11、14 期重劃區，因地段生活機能完善，目前已近完銷；「惠宇千曦」、達麗建設 (6177-TW) 指出的「達麗居山」第一期也在第 2 季開案，也有熱烈的銷售數字呈現。

而高雄市有 3 行政區在第 2 季也進入點閱前 15 名，排名在新北市林口之後。分別是楠梓、鳳山、三民區，該 3 個區域成交行情都落在每坪 1-2 字頭，房價親民，楠梓區高大特區新案「都市森河畔」重劃區、水景再加上不含車位 5 百萬元總價內的低入手門檻，吸引周邊加工區首購族關注。