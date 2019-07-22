全球豪宅奢華風 精品酒店住宅菁英首選

由世界企業家集團、世界地產研究院主辦，總裁雜誌、人居測評聯合編制並發布的 2018「亞洲 10 大超級豪宅」8 月 29 日將在香港公布結果，入圍的 10 大超豪宅分別是，中國大陸 (5 家)、香港 (2 家)、新加坡 (1 家)、印度 (1 家)、土耳其 (1 家)；報告中發現，豪宅買家不僅重視地理位置，舒適度、環保、建築設計、人文價值、建築材料、安全私密度、周邊環境、配套設施等等都是購買指標，對豪宅的要求已從硬體延伸到軟體。

綜觀全球主要城市的頂級國際豪宅建築來看，紐約、巴黎、倫敦、上海、北京等各地，推出的高端住宅呈現愈來愈飯店化的趨勢，也就是在寓邸裡規劃飯店式公設空間及各種機能，來滿足頂尖客層的生活型態。國際飯店寓邸已成高端住宅新主流，如今這股風潮也吹向台灣。

近期台灣豪宅市場逐漸出現「硬體延伸到軟體」的轉變；包括信義計劃「琢白 55 TIMELESS」與白派大師 Richard Meier 合作，引領信義豪邸新規格，台中「宝格」與全球寶格麗飯店御用義大利 Antonio Citterio 國際大師攜手，締造亮麗業績與口碑，也吸引全球企業主菁英的青睞。

為讓這些高端住戶，每一位回到家，都能感受到身心靈的放鬆，國城建設的「定潮」，在內裝設計上請來 Jaya 為此案量身打造酒店住宅的氛圍，從空間設計、家具設計、燈飾、畫像到最細微的擺設細節，他都以其獨到的概念跟進。他甚至會為每一個方案設計全部的家具，以求更精準地表達其設計理念。Jaya 認為，完美的設計不該是一板一眼，單純透過建材、傢俱堆砌出的奢華尊貴，而是必須集結品味、實用度、耐看性、舒適感等多面向，以人為本的設計，才是空間感化內在的關鍵，而這種新奢華風格的設計觀，與國城建設理念一拍即合。

「定潮」是 Jaya 在台灣首度跨刀設計的超高層純住宅大樓，國城建設董事長洪平森說：「從 2 年多前與 Jaya 合作開始，雙方投入大量時間深入探討動線、空間功能，室內的意境透過空間感、比例感，再由顏色、Local 元素表現，也延著高雄「在地文化」脈絡發展，以及中西合璧的設計概念，最重要的，主打使用者為出發點的感官體驗，一個有溫度舒適的家，這也是設計大師 Jaya 在台灣唯一的住宅絕版作品。

高雄「定潮」位於亞灣區，是極具發展的水岸城市，洪平森表示：「Jaya 把水做為全案設計元素，在 150 米高的頂樓，規劃無邊際泳池，讓視覺延伸至高雄；並規劃 2 座主題、風格各不相同的空中花園，以使用者為出發點，達到人境合一的深刻體驗。」同時，在建築物中低調地融入高雄市花木棉花及孔雀圖騰，來表現台灣人堅強的精神，他總能將現代元素和古老底蘊結合，創作出兼具藝術與舒適的居住環境，擅於結合東方經典元素與西方文化，碰撞出的全新火花。

