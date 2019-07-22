財報週如火如荼展開 華爾街正看好這幾檔個股表現

隨著財報季本週如火如荼展開，華爾街分析師建議客戶目前有充足的買進機會。

截至目前為止，標準普爾 500 指數中有超過 15% 的企業公佈財報。根據 FactSet，79% 的企業獲利優於預期。

《CNBC》分析最近的華爾街研究報告，找出分析師認為可能會是財報中的「首選」的股票。

它們包括可口可樂 (KO-US)、Willis Towers Watson (WLTW-US)、Diamondback Energy (FANG-US)、Northrop Grumman (NOC-US) 和阿里巴巴 (BABA-US) 等個股。

風險管理和跨國諮詢公司 Willis Towers Watson 最近被富國銀行分析師升級至跑贏大盤。他們在報告中說：「這家保險經紀個股在颶風季節期間往往表現突出。」「在颶風季節中保險經紀公司的股票表現優異的背景下，有機營收有望成長。」

富國銀行喜歡該公司「強勁的股價表現」，今年以來上漲了 29%。

Willis Towers Watson 將於 7 月 31 日公佈財報。

中國跨國電商巨頭阿里巴巴網路的中國銷售業務持續強勁，Raymond James 分析師表示，在該公司 8 月中下旬公佈財報前可提前配置。

他們表示，「鑑於中國電商銷售數據強勁且 618 促銷活動銷售強勁，我們重申對阿里巴巴股票的強力買入評級以及 280 美元的目標價，」「阿里巴巴仍然是我們的大型股首選。」

阿里巴巴本週股價上漲超過 3%。

阿里巴巴股價走勢

可口可樂將在週二 (23 日) 公佈財報，並仍是摩根士丹利分析師的「美國最佳消費性必需品首選」，「儘管第 2 季預期有所放緩，但可口可樂仍是美國消費性必需品的最佳選擇，因為市場將會淡化近期天氣導致的疲軟，並關注 2020 年和之後的風險和獲利成長前景以及業績成長趨勢。」

本週可口可樂股價下跌 0.67%。