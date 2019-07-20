盤點美中貿易戰如何影響工業、材料與半導體企業Q2財報?

美中貿易戰懸而未解決，隨著最新財報季開跑，華爾街正密切關注受到貿易戰影響的企業，特別是工業、材料與半導體等中國營收佔比高的企業，以及其可能威脅更廣泛的牛市表現。

下列為 9 家美企公布第二季財報時，闡述美中貿易戰如何影響上季與未來財報表現。

PPG 工業集團. (PPG-US)

油漆和塗料供應商 PPG Industries 在第二季公布財報時，第二季獲利超乎預期，但未達到營收目標。

PPG 董事長兼執行長麥加里 (Michael McGarry) 在電話會議上表示，該公司預計全球經濟活動在第三季度將繼續低迷，受到地區和國家貿易爭端影響，最近企業產品需求疲軟。

PPG 為中國汽車零部件製造商提供塗料，並稱中國需求疲軟最大主因是貿易戰。PPG 表示：對於大宗採購，中國人坐在場邊觀望結果如何？

CSX Corp. (CSX-US)

美國第三大鐵路運營商 CSX 宣布，第二季獲利和營收年增率下降，低於分析師預期。

CSX 行政總裁福特 (JamesFoote) 在本周二的財報會議上表示：「目前的經濟背景是我職業生涯中最令人費解的事情之一。

聯合太平洋鐵路 (UNP-US)

聯合太平洋鐵路第二季獲利與和銷售優於預期，儘管如此，行銷和銷售執行副總裁 Kenny Rocker 警示：「貿易與經濟不確定性影響，可能在今年第四季浮現問題，因為許多客戶在 2018 年最後一個季急於轉移庫存。

他還表示，鑑於中國對農產品採購的限制，貿易壁壘正在影響其農業業務。

漢威聯合 (HON-US)

工業集團漢威聯合週四第二季獲利結果超過預期，但營收下滑。

漢威聯合首席財務長 Greg Lewis 表示，該公司對短期營收增長採謹慎態度，因為許多經濟宏觀訊號，包括中國 GDP、美中貿易戰與英國退歐，仍讓經濟蒙上陰影。

他表示，考慮到不確定因素，我們認為保守計劃是謹慎的，這也反映在第三季和下半年財報前瞻。

摩根士丹利 (MS-US) 與高盛集團 (GS-US)

摩根士丹利首席財務官 Jonathan Pruzan 稱美中貿易談判是中國併購活動緩慢的原因。

高盛集團主席兼執行長 David Solomon 表示，客戶服務和承銷業務收入下降歸因於美中貿易擔憂。地緣政治事件引發風險偏好重大轉變，對貿易戰擴大表達擔憂，對中國和墨西哥的新關稅將削弱持續增長前景。

高盛表示，美中貿易戰導致股票波動性增加，全球市場轉向避險資產、美國債券殖利率曲線倒掛，客戶活動在各種產品中放緩，主因是我們和投資者客戶都抱持觀望態度。

Nike (NKE-US)

Nike 在 6 月 27 日公布去年第四季財報遜預期，Nike 財務長 Andrew Campion 認為，美元走強，這是受到英國脫歐與美中美貿易的不確定性影響。

美光 (MU-US)

美光執行長 Sanjay Mehrotra 於 6 月 25 日表示，美光最近一直處於虧損狀態，儘管第三季營收年增下滑 39%。隨著行業面臨經濟和貿易挑戰，近期仍然充滿不確定性

聯邦快遞 (FDX-US)

聯邦快遞在 6 月 25 日公布最新財報，季虧損近 20 億美元，聯邦快遞首席執行長 Fred Smith 將國際營收下滑，歸因於全球貿易放緩。他表示，全球貿易爭端和低全球增長率為快遞商業帶來巨大的不確定性。